Sampaoli blanqueó todo: "Dirigir a Argentina era mi sueño desde chico"

El director técnico santafesino Jorge Sampaoli admitió este viernes que no está dejando al Sevilla por otro club, sino por su Selección, en el primer reconocimiento público de que sería el futuro entrenador de la Argentina, a horas de conocerse la nómina de futbolistas citados para jugar dos amistosos en Australia el mes próximo, el primero ante Brasil y el siguiente frente a Singapur."No estoy dejando al Sevilla por otro club, estoy dejando al Sevilla, si se da, por mi selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país", lanzó Sampaoli, nacido en Casilda, hace 57 años, en la conferencia de prensa que ofreció antes del partido frente al Osasuna por la última fecha de la Liga española de primera división.Si bien Sampaoli aún no admitió que será el director técnico de la Argentina en reemplazo del despedido Edgardo "Patón" Bauza, es un secreto a voces que ya tiene todo cerrado con la AFA."Tengo un contrato con el Sevilla que lo resolverá la AFA. Siempre me manejé con mucha claridad y la gente del club está al tanto de todo", añadió Sampaoli."El proyecto del Sevilla era muy ilusionante y pudimos desarrollar parte de lo que pretendíamos. El proyecto era llevarlo a pelar la Liga en el segundo año, pero surgió esto", comentó el entrenador, en alusión a la propuesta para dirigir a la Argentina.El ex entrenador del seleccionado de Chile que conquistó la Copa América 2015 en Santiago, dijo que la gente del club andaluz estaba al tanto de sus negociaciones con la dirigencia de la AFA."Siempre me manejé con mucha claridad con el presidente (en alusión a José Castro) y con toda la gente del club. El Sevilla estaba al tanto de todo", subrayó el santafesino."Esto se tenía que resolver ahora, no antes, porque nos estábamos jugando muchas cosas. Ahora sí me puedo sentar a evaluar y a conversar, además existe aún un contrato que tienen que arreglar el Sevilla y la AFA", reveló el entrenador."Decidí no hablar antes de un tema que no me correspondía. Hay un lazo muy importante entre esta camiseta y yo. Fueron bastantes alegrías como para manchar esto con cosas que no tienen relevancia, ni si quiera certezas. Lo tendrá que resolver la AFA con el Sevilla", agregó el entrenador que también trabajó en equipos de Ecuador y Perú.Con relación a su presencia como técnico ante Osasuna, en el último partido, Sampaoli dijo que "nadie me va a sacar del último partido del banco del Sevilla, no hay justificación para hacerlo. Una mentira contada cien veces se convierte en verdad, no puedo refutar a alguien que se inventa algo. Ni siquiera aunque hubiera llegado a un acuerdo no hubiera dejado de dirigir el último partido del Sevilla", enfatizó Sampaoli."La afición me va a recibir como quiera, seguramente me recibirá con lo que ha consumido de los medios y las redes sociales. El condicionante es que la gente repruebe o no, o que pase desapercibido, porque lo importante es el equipo", concluyó Sampaoli, quien dejará al Sevilla ubicado en el cuarto puesto, con la clasificación a la próxima Liga de Campeones de Europa.