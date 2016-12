San Lorenzo recibe a Palestino por los cuartos de final de la Sudamericana

San Lorenzo, que atraviesa una excelente actualidad y es el único equipo argentino que está compitiendo simultáneamente en tres torneos, será local este jueves ante Palestino, de Chile, que viene de eliminar a un grande del continente como Flamengo, de Brasil, en el cotejo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol.

El partido se desarrollará en estadio Pedro Bidegain, desde las 21, con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco y televisación de Fox Sports. El desquite se jugará el jueves 27 de octubre en Santiago, Chile.

El ganador de esta llave jugará en semifinales ante Junior de Colombia o Chapecoense de Brasil, equipo que dejó en el camino a Independiente en octavos de final.



San Lorenzo vive un momento soñado por todo hincha, que es cuando el equipo gana, juega bien y avanza en cada certamen que participa.



El equipo dirige el uruguayo Diego Aguirre está jugando el certamen de Primera División, en donde comparte el segundo puesto con Newell's a dos unidades del líder Estudiantes; llegó a cuartos de final de la Copa Argentina, en donde espera por Gimnasia; y hoy iniciará los octavos de final ante Palestino en la Sudamericana.

Además, lo que es muy destacado y elogiado, este San Lorenzo es un equipo que juega bien y si está en instancias importantes en dos copas se debe a su jerarquía individual y el gran nivel que algunas de sus figuras muestran partido tras partidos.



San Lorenzo muestra un jugador que marca diferencia y que está a nivel de seleccionado nacional y ese hombre es Fernando Belluschi, que en cada compromiso demuestra que es el "cerebro" del equipo, el que eleva el nivel del resto y aquel que desnivela ante la paridad.

A Belluschi se le suma otro aspecto fundamental para que los triunfos se sucedan con asiduidad en el bajo Flores la capacidad goleadora de Nicolás Blandi y el uruguayo Martín Cauteruccio, quienes están "encendidos" a la hora de vulnerar los arqueros adversarios.

Otro punto alto del azulgrana son Sebastián Blanco, que está alcanzando el nivel de Lanús, y también sobresalen Sebastián Torrico, en el arco, Matías Caruzzo, en la zaga, Néstor Ortigoza, con su experiencia en la zona media.

San Lorenzo llegó a esta instancia luego de eliminar a Banfield en la eliminatoria argentina y La Guaira, de Venezuela, en octavos de final.

Palestino, el equipo fundado hace 96 años y que representa a la colectividad palestina de Chile, en el pasado fin de semana le ganó por 5 a 1 al Antofagasta y se ubica en el sexto puesto a cinco unidades del puntero Deportes Iquique.

El equipo es dirigido por Nicolás Córdoba, ex director técnico del seleccionado chileno sub-20 y que como jugador actuó en ocho equipo italianos entre 2001 y 2012, y cuenta con cuatro argentinos en su plantel: el defensor Ezequiel Luna (ex Tiro Federal y Atlético Tucumán), el mediocampista Carlos Farías (ex Banfield, Nueva Chicago y Almagro) y los delanteros Leandro Benegas (ex Huracán y CAI de Comodoro Rivadavia) y Francio Mazurek (ex Crucero del Norte, All Boys y Colón).

El equipo chileno, que hace de local en el estadio Municipal La Cisterna, en primera fase eliminó a Libertad de Paraguay (1-0 en casa y 3-0 de visita), en segunda fase a Real Garcilazo de Perú (1-0 y 2-0) y en octavos a Flamengo (0-1 y 2-1), dando una 'batacazo' tras perder de local y vencer en Río de Janiero.

Palestino obtuvo siete unidades sobre nueve de visita, un dato que no es menor y que San Lorenzo debe tener un cuenta y además su entrenador Córdoba esta prepararado para este nivel de compromiso ya que advirtió "San Lorenzo es un equipo agresivo, acostumbrado a jugar este tipo de torneos, pero hay que tener personalidad para jugar. Preparar este tipo de partidos no es complicado, porque todos quieren jugarlos".

En cuanto a la formación de San Lorenzo, con respecto al equipo que le ganó a Arsenal por el certamen local, volverá el uruguayo Matías Corujo a marcar punta derecha y Marcos Angeleri pasará a la zaga en lugar de Fabricio Coloccini, en tanto que Blandi irá por Ezequiel Cerutti.



Probables formaciones

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Corujo, Angeleri, Caruzzo y Emmanuel Mas; Franco Mussis y Néstor Ortigoza; Martín Cauteruccio, Fernando Belluschi, Sebastián Blanco; y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Palestino: Darío Melo; Diego Rosende, Roberto Cereceda, Ezequiel Luna y Benjamín Vidal; Leonado Valencia, Mathías Vidangossy, Carlos farías y Estéban Carvajal; Leandro Benegas y Frabnco Mazurek o Richard Paredes. DT: Nicolás Córdoba.

Cancha: San Lorenzo

Arbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Horario: 21.

Televisa: Fox Sports