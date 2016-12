San Lorenzo solo piensa en la semifinal de la Copa Sudamericana

El técnico de San Lorenzo, Diego Aguirre manifestó que sus jugadores "deben recomponerse rápido" tras quedar afuera de la Copa Argentina por la eliminación por penales ante Gimnasia y Esgrima La Plata, porque el miércoles próximo deben "definir la semifinal de la Copa Sudamericana con Chapecoense", en Brasil.

Cabe recordar que en el partido de ida igualaron 1 a 1, en el Nuevo Gasómetro, por lo que este próximo compromiso no será sencillo sortearlo para San Lorenzo, que pretende llegar a la final. "Por eso la mayoría de los jugadores que lo hicieron ante Gimnasia descansarán el domingo, ya que se necesitarán hombres frescos", adelantó el entrenador de los 'santos'.

Aguirre admitió que "contra Independiente", por la décima fecha del campeonato de primera división, con el que jugarán en Avellaneda el domingo a las 17, arbitrado por Jorge Baliño, "irán los jugadores que no lo hicieron ante Gimnasia".

En referencia al partido que los dejó afuera de la Copa Argentina en la semifinal, el uruguayo reconoció que "San Lorenzo no encontró el juego correcto y Gimnasia complicó muchísimo", agregando que "ellos se pusieron arriba por dos goles, lo que se pudo levantar en el segundo tiempo, pero no alcanzó".

El técnico expresó que "no alcanzó con igualar porque se tuvo que ir a la serie de penales", en la que su equipo "no pudo imponerse. Pero así son este tipo de definiciones, a veces se gana y en otras toca perder, por más que se practiquen las ejecuciones en la semana".

Por último, Aguirre refirió que todo San Lorenzo "quería pasar de ronda para llegar a la final de la Copa Argentina, pero no se dio por esos penales, en un partido que el equipo no comenzó bien, aunque después se mejoró. Pero no alcanzó para ganar", reconoció finalmente Aguirre.