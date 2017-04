Sanción para Pavón y Silva y una drástica medida para todos

La Comisión Directiva de Boca junto al cuerpo técnico de Guillermo Barros Schelotto dispondrán de una multa económica para los jugadores Cristian Pavón y Jonathan Silva.

Los jugadores salieron en la madrugada del domingo pasado por la red social Instagram y algunos que vieron la filmación en vivo dicen que fumando, situación que motivó el disgusto del DT y la dirigencia por lo que se dispondrá una sanción por un monto de dinero todavía no estipulado.

Silva ya había sido sancionado hace un mes cuando se peleo en plena práctica con su compañero Juan Insaurralde.

El capitán de Boca Pablo Pérez declaró: "Etas cosas no deben volver a pasar. Hace que se hable más de eso que de la victoria de Boca. Más allá que no fue impedimento para que nosotros jugáramos bien el domingo. No depende de nosotros que sancionen o no a los compañeros. Pero si tenemos que aconsejarlos para que esto no suceda más" dijo en ESPN.



El cuerpo técnico analiza, consensuado con los dirigentes, pedirles a los jugadores que no usen más sus celulares en la concentración, especialmente en las horas de las comidas y el descanso.