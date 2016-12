Sandra Arroyo Salgado reveló la charla que tuvo con Berni la noche de la muerte de Nisman

A casi dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, su exesposa y jueza de la Nación, Sandra Arroyo Salgado, aportó en La Cornisa pruebas claves para la investigación y que confirman la contaminación de la escena de la muerte y la manipulación de elementos probatorios.





La magistrada contó que se comunicó con el exsecretario de Seguridad, Sergio Berni, la noche en que fue hallado sin vida el fiscal.



"Le dije que había un arma, que a este hombre lo mataron y le pedí que no se hiciera la autopsia sin que la familia pueda nombrar un perito de partes y el me respondió que me quedara tranquila que transmitía el pedido", relató.

Arroyo Salgado y la charla con Nisman



Arroyo Salgado se mostró sorprendida por la orientación de la investigación. "Mientras nuestros peritos de parte afirmaron que fue un asesinato, los peritos oficiales no se han animado a afirmar que esto fue un suicidio", manifestó.





La jueza de San Isidro también se refirió a la contaminación de la escena de la muerte y la manipulación de elementos probatorios que aportaron los peritos de la querella.

Arroyo Salgado: "Era impensado que Nisman se intimide"



En tanto, cuestionó el levantamiento de huellas ya que se realizó sin guantes. "Parecería que el departamento fue limpiado porque casi no se levantaron huellas, siendo que en esos días hubo mucho tránsito de personas"





"Era impensado que Alberto tome una decisión como esta. Era imposible que se intimide o se asuste por algo. Afirmar que podría estar asustado, es desconocer a Alberto Nisman", agregó.

LAs alteraciones de la escena de la muerte



Arroyo Salgado no quiso responsabilizar a una persona por la muerte del padre de sus hijas, pero aseguró que "lo que siento y estoy segura de afirmar es que Alberto Nisman fue víctima de un asesinato".