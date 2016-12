Santa Fe: un hombre mató a cuatro parientes de su ex pareja

Una discusión entre los miembros de una ex pareja por ver con quién de los dos pasarían Nochebuena sus hijos derivó en una terrible masacre. Un hombre de 25 años mató a los padres de su ex mujer, a la pareja de su ex suegra y a su ex cuñada. Además hirió a su ex novia y a otra persona.





Según pudo establecer la investigación, el asesino inició su raid de muertes durante la madrugada de este sábado. Fue hasta la localidad de Sauce Viejo con la intención de buscar a su ex pareja y resolver el tema de los chicos en Navidad. Allí la agredió, pero la mujer escapó. Continuó la discusión con la madre y el padrastro de su ex y los asesinó.



Desde allí, Feruglio fue a buscar a su ex a la casa del padre de ella, den la ciudad de Santa Fe. Gustavo Dusso (45) salía para ir a trabajar, y su ex yerno lo apuñaló de muerte en un pasillo. Después apareció en escena Camila Dusso (15), hermana de su ex pareja y también la asesinó. La pareja del hombre mayor y la expareja del asesino fueron heridas.

La causa quedó a cargo de los fiscales de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Cristina Ferraro y Jorge Nessier.





Fuente: UNO Santa Fe