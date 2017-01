Santiago Silva intimó a Banfield y le pegó duro a la dirigencia

El delantero Santiago Silva intimó este viernes a Banfield para forzar su salida por falta de pago, aunque estuvo junto al plantel que volvió a entrenarse "sin llegar a un acuerdo" con la dirigencia encabezada por Eduardo Spinosa.





En ese sentido, fustigó duramente a los directivos al revelar que los jugadores están "solos" y consideró que es "un capricho" que a él no lo dejen ir del club.





"Decidimos entrenar sin llegar a un acuerdo, pero lo hicimos para estar bien físicamente", reveló el futbolista, quien luego indico: "Estamos solos porque no nos acompañan los dirigentes. Creerles es complicado".





En diálogo con radio La Red y TyC Sports, Silva manifestó que aún no saben si van "a jugar con Gimnasia La Plata" el próximo lunes en Mar del Plata mientras que señaló: "Con los dirigentes hablamos, pero no nos solucionan nada y no vemos una solución ni del club ni en la AFA ".





Al ser consultado acerca de su futuro, el delantero expresó: "Es un capricho que no me dejen ir cuando hay 14 jugadores que hace cuatro meses que no cobramos.Tengo propuestas para irme. pero quiero solucionar esto primero".





"Con Julio (Falcioni) no hablé todavía sobre mi continuidad, pero se que él entiende esta situación", dijo, tras lo cual declaró: "No es oportuno que el presidente diga ciertas cosas cuando hace cuatro meses que no cobramos. Todo el plantel está atrasado y lo que dijo Spinosa no me parece acertado".