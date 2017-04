Schmid: "No es bueno que el Presidente reparta responsabiildades y acusaciones al voleo"

El dirigente marítimo Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la CGT, consideró hoy que "no es bueno" que el presidente Mauricio Macri vaya "repartiendo responsabilidades o acusaciones al voleo", y postuló que "un verdadero líder" debe "sobrevolar todas las tensiones de la democracia".



Por otro lado, destacó la necesidad de que el país se "aleje del fantasma de que un gobierno no peronista no pueda terminar su ciclo", pero señaló que eso no debe significar que exista "una carta blanca" de respaldo a una gestión como la de Cambiemos.



"Nunca es bueno andar repartiendo responsabilidades o acusaciones al voleo, porque eso normalmente es injusto; y me da la impresión, de que un jefe de Estado debe sobrevolar todas las tensiones de la democracia. Es lo que hace un verdadero líder en las tensiones de un sistema democrático, con los conflictos e intermediaciones que debe asumir", postuló el dirigente marítimo en declaraciones a radio La Red.



De esta forma, se refirió a afirmaciones realizadas ayer por el presidente Mauricio Macri, quien señaló que no pueden aceptar más "comportamientos mafiosos" del ámbito sindical y exhortó a combatir ese tipo de conductas "para que nadie se crea el dueño del país y de nuestro futuro".



También, en un acto en la Casa de Gobierno, el mandatario dijo que respetaba la decisión de los trabajadores de adherir al paro convocado para el jueves próximo por la CGT, pero que "no" entendía un medida de fuerza que "no ayuda en nada a los trabajadores" y que le va a costar al país "más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras".



"Lo decimos con mucha honestidad: hay que alejarse del fantasma de que un gobierno no peronista no pueda terminar su ciclo, pero esto no significa que haya una carta blanca, para nada. Hay problemas, hay demandas, y habrá propuestas, de eso se trata la convivencia que tenemos que tener en estos años", definió Schmid.



Aclaró también que sus declaraciones eran formuladas desde "la naturalidad de la alternancia democrática, porque uno está cansado de que lo señalen -en referencia a los sindicalistas- como el responsable de la caída de las administraciones, o que lo acusen de poner palos en la rueda".



"En un sistema como la Argentina, siempre habrá reclamos, y eso lo tiene que asumir toda la clase dirigente. Eso no significa que uno esté detrás de otra motivación", subrayó uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT.



En ese marco, Schmid señaló que, "lógicamente, cuando hay paro se provocan pérdidas, pero también hubo enormes pérdidas por lo erróneo de algunas políticas económicas producto de lo que ellos (por el gobierno) denominaban el sinceramiento de la economía, el desacierto de las inversiones que no se dieron, nadie cuantifica eso tampoco".



A futuro, el dirigente sindical manifestó que, luego del paro general del jueves, la central obrera verá "cómo se retoman las conversaciones".



También, recordó que la medida de fuerza de este jueves consistirá en un "cese total de actividades sin piquetes ni movilizaciones para que el que quiera, pueda ir a su trabajo".



En este sentido, resaltó que los trabajadores "también pierden presentismo, productividad, cuando están haciendo un gran sacrificio para llegar a fin de mes, por lo tanto", con lo cual, también, desde la CGT aspiran a que "las protestas no se repitan".