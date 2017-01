Se armó nomás: críticas por los fondos que recibirá Buenos Aires

"Parece que los fondos están para unos y no para otros, depende el color político. Si este es el camino que elige el presidente Mauricio Macri, se equivoca", escribió en su cuenta de Twitter el ex mandatario provincial y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Bonfatti ha sido en los últimos meses el dirigente socialista que más criticó al gobierno de Macri las cuestiones inherentes a Santa Fe.

Bonfatti señaló ante periodistas: "Existe una discrecionalidad que ejerce la Nación para un gobierno de su mismo signo político" y postuló: "Las transferencias deben ser equitativas para todas las provincias por igual".

Remarcó: "La Nación tiene con Santa Fe una deuda cercana a los $40.000 millones, que tiene sentencia firme de la Corte y que se decía que había dificultad para pagarla porque no estaban los fondos. Pareciera que los fondos están para uno y no para otros, depende del color político". El ex gobernador santafesino le pidió a Macri : "No se confunda, todos somos argentinos, defienda la legalidad, la Constitución y las leyes, y cumpla con lo que ha marcado la Corte Suprema de Justicia, y haga honor a la deuda que tiene con la provincia de Santa Fe".