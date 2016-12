Se cortó la luz en el despacho del ministro de Energía Aranguren

Con la llegada del calor, volvieron los cortes de luz en Capital y Provincia. Y este viernes, uno de esos cortes afectó al despacho del ministro de Energía, Juan José Aranguren.



La interrupción del suministro eléctrico en el Palacio de Hacienda incluyó también al despacho del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y a las oficinas de los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Transporte, Guillermo Dietrich, ya que todos tienen funciones desde el edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen y Balcarce. Los ministros, sin embargo, no sufrieron en carne propia las complicaciones porque están en el "retiro espiritual" que el Gobierno realiza en Chapadmalal.



La Sala de Periodistas del Palacio de Hacienda también sufría el corte de luz, que comenzó poco después de las 9. La razón del corte aún no fue comunicada.



Las oficinas del sector operativo del Ministerio de Energía, ubicado en Paseo Colón 184, no sufrieron el corte.



Los ministros Aranguren, Prat Gay, Cabrera y Dietrich estan desde anoche en Chapadmalal en el encuentro que encabezaba el presidente Mauricio Macri para analizar el primer año de gestión.



Ayer, el Ministerio de Energía anunció que pondrá en marcha a mediados de este mes el denominado Plan Nacional de Eficiencia Energética y descartó cambios en el huso horario frente a los problemas energéticos que especialmente en Capital Federal y conurbano se viene sufriendo en los últimos años.