Se fueron de mambo: Higuaín, con custodia policial

El delantero del seleccionado argentino de fútbol y de la Juventus, Gonzalo "Pipita" Higuaín, está con custodia policial en la ciudad de Turín, luego de haber recibido amenazas de muerte anónimas, informan medios de la prensa italiana.



Según la revista Novella 2000, Higuain "teme por su vida. Desde hace dos semanas no puede circular solo por Turín, porque es custodiado de algunos hombres de la Digos (policía especial antiviolencia) que tiene la responsabilidad de protegerlo".



Agregó que el futbolista "ha recibido amenazas de muerte anónimas, como le ha comentado a algunos amigos, y por ello se teme por su seguridad".



También señaló que en los últimos tiempos Higuaín "no la ha pasado nada bien, ya que no fue incluido en el equipo que le ganó al Sevilla, en España por 3-1, por la Liga de Campeones de Europa, además de haber sido víctima de críticas por parte de los hinchas argentinos debido a sus últimas actuaciones en su seleccionado".



Higuaín, de 28 años, ex jugador de River, Real Madrid y Nápoli, se encuentra en recuperación luego del golpe recibido en el muslo izquierdo, el sábado pasado, en el partido que la Juventus le ganó 3-0 al Pescara por la serie A de Italia.