Se incrementan los servicios tercerizados en Argentina

En los últimos dos años se verificó un incremento del 40% en el nivel de servicios que tercerizan las empresas en la Argentina. Esta situación encierra importantes riesgos, según advierte la especialista Geraldine Giachello, del estudio Lisicki Litvin.



"La tendencia mundial indica que la mayoría de las empresas optan por tercerizar cada vez más tipos de servicios y Argentina no es una excepción", explicó. Señaló que la flexibilidad en la disposición de recursos, la transformación de costos fijos en variables, y la posibilidad de incorporar especialistas, hacen de la tercerización una modalidad en continuo crecimiento.



Pero Giachello se preguntó si se conocen los riesgos asociados a este tipo de contrataciones y si los CEOS son conscientes de los montos de las contingencias derivadas de un mal manejo de estos riesgos. "Las complejas regulaciones, sumado al volumen de información, hacen que no se tenga verdadera conciencia de los riesgos a los que se exponen las empresas", advirtió. Y recordó que la leyes argentinas en materia laboral establecen la figura de la responsabilidad solidaria para los tercerizados, lo que hace inviable eliminar este tipo de riesgos.



"Los resultados de los últimos trabajos no son muy alentadores, aunque en parte dependen del tipo de industria, el relevamiento realizado en 100 empresas a nivel nacional marca los incumplimientos en relación a las exigencias laborales por parte de los contratistas", destacó la especialista.