Se le abrió una puerta a Mauro Icardi en la Selección

El técnico de la Selección Argentina, Edgardo Bauza, confirmó que tuvo una comunicación con el delantero del Inter de Milán, Mauro Icardi y le abrió las puertas del equipo. Además, el Patón también habló sobre las chances de llamar a Carlos Tevez.

El Patón adelantó, en diálogo con FM 101.5, que el jugador y capitán del Inter y tendrá una pronta convocatoria en la Selección argentina.

"Hable con Mauro Icardi y en cualquier momento va a ser citado", comentó Edgardo Bauza. Además confirmó una charla con Carlos Tevez y dijo que es "100% convocable".

Y al mismo tiempo, el DT explicó que no aceptará condicionamientos: "Si alguna vez algún dirigente o jugador me condiciona en algo, me armo un bolso y me voy a mi casa".

Bauza recordó que su contrato con la Selección "está firmado hasta el final del Mundial de Rusia 2018". Y dejó en claro que no le molestan los cuestionamientos: "Perdimos de local con Paraguay y es lógico que critiquen".