Se lo llevan de Boca por una fortuna de plata

El delantero Cristian Pavón podría jugar el domingo su último partido en Boca, cuando enfrente a Colón por la decimocuarta fecha del torneo de Primera División, debido a una millonaria oferta del París Saint Germain de 18 millones de dólares.



Si bien en Boca aún no recibieron ninguna propuesta formal por el delantero, la prensa francesa maneja la información de que el club de capitales árabes estaría interesado en los servicios del veloz delantero argentino.



La cláusula de rescisión del joven atacante, para irse de Boca, es de 18 millones de dólares, algo que el PSG estaría dispuesto a abonar para hacerse con los servicios del hombre surgido de Talleres de Córdoba.



Precisamente el club cordobés tiene parte de los derechos formativos del jugador por lo que de concretarse la venta embolsaría cuatro millones de dólares.



Durante su paso por Boca, tras haber estado una temporada a préstamo en Colón, Pavón jugó 37 partidos y marcó 14 goles y consiguió dos títulos: el Campeonato de la AFA y la Copa Argentina, ambos en 2015.



Por este motivo y por la casi segura ida de Carlos Tevez la fútbol chino, es que el partido del próximo domingo ante Colón, supondría para Boca y sus hinchas una sangría fuerte en el equipo titular de Guillermo Barros Schelotto.



El puntero con un solo cambio: Sebastián Pérez por Bentancur



El puntero del torneo tendrá un solo cambio en el partido ante Colón de Santa Fe, el domingo desde las 18.00 en la Bombonera, ya que ante la lesión de Rodrigo Bentancur el que ocupará esa plaza será el colombiano Sebastián Pérez.



Bentancur no podrá ser de la partida debido a un esguince externo de rodilla derecha, y debió entrenar de manera diferenciada por segundo día consecutivo.



Para el duelo ante el "sabalero" el titular será el colombiano Sebastián Pérez, que actuó ante Atlético Tucumán y solo jugó completos los partidos ante Quilmes y Tigre.



El "mellizo" formará el once inicial con Axel Werner; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Sebastián Pérez, Fernando Gago, Pablo Pérez; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Walter Bou.