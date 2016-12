Se viene el Superclásico: lo mejor de un cruce que paraliza al mundo

El historial de Boca Juniors y River Plate, que el próximo domingo se enfrentarán en el Monumental de Núñez, data del comienzo mismo del profesionalismo hace algo más de 85 años, cuando los dos clubes más populares de Argentina impactaron por sus grandes futbolistas y algunas goleadas inolvidables.



En los´30 Boca tuvo en ataque a dos figuras descollantes como Roberto Cherro, "Cabecita de Oro" y Francisco Varallo, ex Gimnasia y Esgrima La Plata, delantero temible apodado "Cañoncito" por su potente disparo con pierna derecha. Ambos fueron goleadores en el Boca campeón del ´31.



River, por su parte, tuvo su ciclo inicial de "millonario" con incorporaciones de Carlos Peucelle y Bernabé Ferreyra. El primero ex Sportivo Buenos Aires, habilidoso e inteligente. Pagaron 10.000 pesos por su pase y al año, por el inmortal Bernabé se abonaron 35.000.



"Me decían Barullo porque iba desde la punta derecha, mí lugar de origen en el ataque, tanto en River como en la selección, hacia el medio, para cortar circuito adversario", confesó siempre Peucelle, con 130 goles y más de cien asistencias entre 1931 y 1941.



Bernabé, el implacable "Mortero de Rufino", dueño del remate de derecha más portentoso de aquellos tiempos desde 30, 35 y hasta 40 metros, fue adquirido por River a Tigre. El presidente 'millonario' Antonio Liberti siempre evocaba esa compra por 35.000 pesos, cifra récord en el ´32, operación cumplida en la antesala del cine de Victoria. En su apogeo hizo más goles que partidos jugados.



Los 10.000 pesos por Peucelle hicieron que River se ganara el mote de "millonario", ya que con ese dinero al tiempo compraba terrenos anegados en Nuñez, donde construiría el imponente Estadio Monumental, inaugurado en mayo del ´38.



Liberti, la comisión directiva, tomó créditos por cuatro millones de pesos en el Banco Nación, para una obra que demandó algo más de cinco años entre 1933 y 1938. River lo inauguró en un amistoso con Peñarol de Montevideo.



Hacia la segunda mitad de la década River promovió a dos juveniles que harían historia en el club y en medio siglo de fútbol argentino: Adolfo Pedernera y José Manuel Moreno. Dos notables delanteros. Con ellos junto a Peucelle, Renato Cesarini, Bernabé y Pedernera se obtuvieron dos títulos en 1936 y 37.

Boca, en tanto, iría por un atacante uruguayo astuto, cabeceador sin tener gran estatura, como el inolvidable Severino Varela, el de la "boina fantasma".



Así, en los ´40 y hasta 1946 que ganó San Lorenzo, los dos clubes populares que nacieron en La Boca ganaron la mayoría de los torneos: River en 1941 con la impronta de "La Máquina" y también en 1942.



Boca obtuvo los títulos del ´43 y 44, cuando llegaron Jaime Sarlanga y Bernardo Gandulla, ambos ex Ferro. El primero, apodado "Piraña", alcanzó estatura de ídolo por su juego de habilidad, guapeza y goles decisivos.



La primera goleada en el ´41 fue para River sobre Boca por 5 a 1. Aníbal Troilo, muy hincha 'millonario', amigo de Pedernera y Moreno, según cuenta la leyenda, compuso "Pa´ que bailen los muchachos", tango que hizo época, a propósito de aquel encuentro.



Boca goleó a River en cancha de Racing en agosto del ´55 un domingo por la mañana, con un 4 a 0 que impactó en Nuñez, ya que se desarrolló en "El Cilindro" por la suspensión del Monumental. La hinchada "millonaria" había derribado el alambrado olímpico en la vieja estructura de madera de Platense, el estadio Manuela Pedraza y Crámer.



River se llevó el tricampeonato en una seguidilla de 1955, 56 y 57, y en noviembre de este último año goleó a Boca en el Monumental por 5 a 3. El puntero izquierdo Roberto Zárate, goleador del torneo, fue el único futbolista 'millonario' que le hizo tres goles a Boca en un mismo partido.



En 1960 Boca adquirió al brasileño Paulo Valentím. Diez goles a River, ocho a Amadeo Carrizo y dos a Rogelio Domínguez en cuatro temporadas. Un ídolo que llevó a Boca con un ex River, Norberto Menéndez, al título del ´62.

Ese campeonato llegó con aquel inolvidable remate desde los doce pasos del brasileño Delem (Vladem Lázaro Ruiz) que Antonio Roma atajó para convertirlo en el penal "del siglo XX" en "La Bombonera".



Diez años más tarde, en 1972 fue River el que dio vuelta un partido en Vélez. Era la apertura del Nacional de ese año y el partido terminó 5 a 4. Boca perdía 2-0 pero lo puso 4-2 a poco de iniciado el segundo tiempo. Hasta ahí, Osvaldo Potente era figura. Pero descontó Oscar Mas, que también había hecho el segundo, empató Carlos Morete 4 a 4 cuando faltaban 25 minutos y el propio "Puma", en el instante final, tras un rebote ante cabezazo de René Daulte, colocó el triunfo definitivo.



Boca "devolvió" los cinco en marzo del ´74, cuando el memorable debut del zurdo Carlos María García Cambón, ex Chacarita Júniors, autor de cuatro goles a Ubaldo Fillol. Ganó Boca 5 a 2 en "La Bombonera". El presidente Alberto J. Armando dijo: "Con esto, pagó el pase".



En el´96 River venía de ganar su segunda Copa Libertadores en final contra América de Cali. El Monumental vivió una fiesta inolvidable. Ramón Díaz guardó algunos jugadores contra Boca en "La Bombonera", con Diego Maradona, de vuelta, y Claudio Caniggia, y le hizo cuatro. Tres de 'Cani' para otro 4 a 1.



Un solo jugador resultó tres veces campeón con River y otras tres con Boca: Norberto Menéndez en 1955, 56 y 57 con la "banda roja" y 1962-64 y 65 con la "auriazul". Murió en el ´93 a los 56 años. Un grande entre los grandes.