Según Dietrich, con la llegada de las líneas aéreas de bajo costo habrá "mejores ofertas"

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, defendió la llegada de las líneas aéreas de bajo costo al mercado local, por entender que "la competencia va a traer mejores ofertas".



Según el funcionario, el sector aerocomercial "es uno de los que crecieron este año. El mercado doméstico se incrementó hasta octubre cerca del 8%, es decir, más argentinos volaron este año".



En un reportaje publicado este viernes en un matutino porteño, Dietrich comentó que desde la asunción del presidente Mauricio Macri, "se pensó en un esquema más lógico que el anterior, donde Aerolíneas pisaba y no dejaba crecer ningún pasto".



En ese sentido, recordó: "una de las primeras reuniones que tuve fue con el presidente de Andes, que me dijo que siempre que intentó crecer, Aerolíneas se le paraba al lado y le pisaba la cabeza con su billetera de payaso, regalaba subsidios y lo terminaba perjudicando".



"Me preguntó si esto iba a continuar pasando, porque él quería invertir y crecer. Le dije que no, que mi compromiso era que Aerolíneas iba a hacer su trabajo sin destruir a los otros, compitiendo racionalmente", añadió.



Según el ministro, "la competencia va a traer mejores ofertas. Nosotros hemos mantenido congelada una banda negativa, y en el piso hay una baja en dólares del 60%".



Por caso, ejemplificó: "no es lo mismo el pasaje a Bariloche si lo comprás para el 24 de diciembre dos días antes que si lo comprás para el 10 de junio o el 3 de febrero con tres meses de anticipación".



"Ahí también Aerolíneas tiene una política mucho más efectiva desde el punto de vista de la compañía, a la que el consumidor no estaba acostumbrado, pero que sí pasa en el mundo", enfatizó.



Además, Dietrich consideró que "lo que sucede en este sector es lo que pasa con la economía argentina: tenemos altos costos y una de las maneras de bajarlo es incrementar los volúmenes, y así las empresas bajan sus costos fijos y hacen más productivo su plantel".



El funcionario sostuvo, también, que "es bueno que Avianca hable con Tucumán para hacer un hub ahí y que Flybondi quiera volar en la Argentina. Es bueno que haya competencia y que Aerolíneas y Latam (con 80 y 20% del mercado, respectivamente) puedan competir".