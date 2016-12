Según la CAME, las ventas por el Día de la Madre cayeron casi un 5 por ciento

Las ventas minoristas por el Día de la Madre bajaron este año un 4,8 por ciento, a pesar de las ofertas y promociones lanzadas al mercado, indicó este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Ante la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por el impacto inflacionario, la mayoría de las familias optó este año por "obsequios discretos" para las madres, principalmente indumentaria.



La baja registrada en las ventas fue menor a la que auguraban los comerciantes debido a la tendencia que el consumo mostró a lo largo del año, con caída de hasta el 20% en algunos rubros. Así, las ventas por el Día de la Madre no tuvieron su mejor año en 2016 y a pesar de las ofertas y promociones que se lanzaron al mercado, las cantidades vendidas por los negocios minoristas cayeron 4,8% frente a la misma fecha del año pasado.



El ticket promedio en los comercios relevados fue de 540 pesos, un 18,7% superior al de 2015, lo que refleja "cierto cuidado en los gastos si se tiene en cuenta que en un año los precios subieron cerca del 40%", destacó CAME.



"Las familias optaron este año por obsequios discretos, lo que le dio más relevancia a rubros de menor magnitud como flores y plantas, bijouterie o regalerías", puntualizó el informe difundido este domingo. La mayoría de los rubros relevados que componen la oferta de esa fecha finalizaron en baja, al registrarse las caídas anuales más profundas en Artículos para el hogar y uso personal, con 14,7%; Artículos de computación, electrónicos y celulares, con 10,8%; Joyería y relojería, con 6,1% y Marroquinería, con 5,4%-



Las ventas que subieron fueron las del rubro Bijouterie y Fantasías, con 1,9%; Bazares y regalos, con 1,3%; y Flores y plantas, con 3,6%. "El movimiento comercial comenzó a mediados de semana y se profundizó viernes y sábado", señaló la entidad, la cual subrayó: "El mal tiempo del sábado en algunas ciudades limitaron las salidas a comprar regalos, pero con el correr del día el público volvió a las calles y los centros comerciales quedaron colmados".



Con relación a las preferencias de los lugares para comprar, según el sondeo, este año el 10% adquirió por internet, el 5% en supermercados, mientras que la mayor parte del público se volcó a los comercios de barrios y a avenidas.