Según la CAME, volvió a bajar la producción de las pymes

La producción de las pymes industriales bajó 0,5% en junio respecto de mismo mes del año pasado y acumuló así 21 meses consecutivos con tendencia negativa, señaló este domingo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



El informe aclaró que, si bien el sector cumplió 21 meses seguidos en baja, en junio "se desaceleró significativamente la tasa de descenso".



"A pesar de cierta mejora a nivel general en la industria pyme, la información que surge de la encuesta cualitativa es menos alentadora", advirtió el estudio y argumentó que "el 61% de las firmas tiene decidido no realizar nuevas inversiones este año y otro 10% lo está evaluando".



En ese sentido, puntualizó que "un 29% eligió invertir, a pesar de que la mayoría dice que no es el mejor momento".



Los datos surgen de la encuesta mensual industrial realizada por la CAME entre 250 pymes del rubro en el país. El sondeo arrojó, de ese modo, que la producción de las pymes industriales cayó 0,5% en junio frente a igual mes del año pasado, mientras estimó que acumuló un declive del 2,6% anual en

los primeros seis meses del año.



"La proporción de empresas con alzas anuales subió a 38% mostrando un universo mayor de firmas en recuperación", destacó el presidente de la entidad, Fabián Tarrío.



En cambio, la cantidad de firmas en baja representó el 43,5% del total, mientras el 18,5% se mantuvo sin variación.



De los 11 sectores mejoraron Material de Transporte con 9,8%; Alimentos y bebidas con 1,2% y Productos de Caucho y plástico con 7%.



En el otro extremo se ubicaron Calzado y marroquinería con una caída de 7,7%, Minerales no metálicos con un descenso de 4,9% y Maderas y Muebles con una baja de 4,5%.



Consideró que "un factor que ayudó a deteriorar un poco el ánimo de los industriales en junio fue la suba del dólar" y subrayó que "el 63% dice que el incremento de la divisa incidió en sus costos de producción, aunque sólo el 36% lo trasladó a sus precios de ventas".



Con relación a la situación de cada industria, indicó que "el 53% de los empresarios la definió entre regular y mala, mientras otro 7% dijo que es crítica". Además, señaló que "el 35% la consideró buena y sólo el 2% como muy buena".