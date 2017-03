Según Macri, la economía está creciendo y desde hace seis meses que se generan puestos de trabajo

El presidente Mauricio Macri aseguró hoy que la economía del país comenzó "lentamente a crecer" en el último trimestre del 2016 y agregó que "hace seis meses" se están generando puestos de empleo formales.



"Cuando el campo se mueve, se mueve el resto de la economía. Y eso es lo que hemos registrado en los últimos tres meses del año (pasado) cuando la Argentina comenzó lentamente a crecer", dijo el jefe de Estado.



Macri se expresó así al presentar el "Plan 1 Millón de Vehículos" junto a presidentes y CEOs de las automotrices que operan en la Argentina, representantes de la Unión Obrera Metalúrgica y gobernadores, además de funcionarios del gabinete.



"Hace mas de seis meses que en la Argentina generamos trabajo formal", afirmó el presidente en medio de la tensión con las centrales obreras CGT y CTA, que alistan un paro nacional para fines de marzo o principios de abril por los despidos.



Macri aseguró además que cuanto más viaja por el país y observa los resultados de las políticas económicas que está aplicando su administración, más se convence que "este es el camino".



"Créanme que cuanto más viajo, más los veo trabajar, mas los visito en cada uno de sus lugares, mas dialogamos sobre las posibilidades, más convencido estoy de que si profundizamos esta forma de trabajar no tenemos límites en nuestro futuro", dijo.



Y agregó que la Argentina tiene "un gran porvenir por delante", pero pidió a todos los sectores "creer que la forma es esta. Dialogando, escuchando, sin prepotencias, con humildad, con generosidad y con madurez".



Ante las patronales automotrices y los representantes de los trabajadores, el jefe de Estado dijo que sabe que "han sido 15 meses difíciles", pero aclaró que toda transición se da de esta manera.



"Hubo una transición entre una Argentina que no pudo y una Argentina que está naciendo. Entre un país de la confrontación y este de diálogo. Si profundizamos esta forma de trabajar, no tenemos límite en nuestro futuro", sostuvo.



Macri dijo que este miércoles es un "día histórico" porque después de meses de trabajo conjunto entre el Gobierno, las provincias, las terminales, los sindicatos y las pymes se alcanzó un acuerdo estratégico hasta el 2023 para el sector. "Tenemos que cuidar la familia trabajadores, pero también hacerla crecer. Y este plan contempla la creación de unos 30.000 puestos e trabajo formales", dijo el Presidente, quien pidió hacer "las cosas con solidez, pensando en el largo plazo".