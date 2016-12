Según Macri, las "tarifas ridículamente bajas" llevaron a "consumos ridículamente altos"

El presidente Mauricio Macri afirmó esta mañana que "tarifas ridículamente bajas" llevaron a "consumos ridículamente altos" de servicios públicos y advirtió que durante el gobierno anterior "no sólo no se invirtió, sino que se robó y no se controló" en el sector energético.



"Pensábamos que era gratis" la energía, señaló Macri, quien consideró que esa situación llevó a "despilfarrar algo que daña" porque cuando "más energía se consume, más se contamina" el medio ambiente.



Al encabezar la apertura de la Jornada Nacional de Eficiencia Energética, el Presidente instó a tomar conciencia de que "cada vez que prendemos una luz" hay "un montón de cosas que suceden detrás de ese instante" y que "eso lleva inversión, lleva trabajo".



Destacó que el Gobierno impulsa la inversión para que haya "expansión y mejora de redes para que la gente tenga acceso" a la energía.



Macri subrayó que ahora se lleva adelante un "proceso de inversión transparente" ya que en el período de gobierno anterior "no sólo no se invirtió, sino que se robó y no se controló".



"Tenemos que reducir el consumo per cápita de energía", enfatizó Macri, quien consideró que el gobierno anterior generó un "cóctel explosivo y siniestro".