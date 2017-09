Rodolfo D'Onofrio, el presidente de River, dio una entrevista exclusiva a Un Buen Momento, el programa que conduce Gustavo López, y habló de todo. La Selección Argentina, el Monumental, La Bombonera, el caso Lucas Alario y el bloqueo del transfer.

El primer hombre de la entidad millonaria se mostró bastante molesto con la situación del jugador y con la actitud de Alario en el momento de la revisación médica. "Alario no volvera a River . No lo queremos. El futbolista no quiso seguir en la institucion"