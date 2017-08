Sergio Berensztein: "Cristina Fernández es la consecuencia de un error"

Sergio Berensztein - Analista político 10-08.mp3

Sergio Berensztein - Analista político con Luis Novaresio, reviví la notaREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTESLas PASO: "Esta elección se volvió una elección simbólicamente más trascendente que lo que implica en la practica. Hay un interés en los distritos donde se juegan liderazgos que trascienden la lógica local, ejemplo la provincia de Buenos Aires. Los Mercados están muy nerviosos."AUDIO DE LA NOTA- "Cristina Fernández es la consecuencia de un error, el tema que en la Argentina los que llegan se creen que pueden gobernar solos y eluden los consensos para generar acuerdos de medianos y largo plazo sobre políticas."-"Una mayoría de la población no quiere vivir en una política autoritaria, pero no hay un acuerdo de políticas moderadas."-"En la provincia de Buenos Aires no hay un resultado clave, lo que pasa en otros distritos le permite al Gobierno decir somos la Fuerza más importante del país."-"Si en la provincia de Buenos Aires hay un triunfo o una derrota de Cambiemos va a disparar una situación diferente, si ganan se verá calma en el Mercado, si gana Cristina Fernández habrá temor"