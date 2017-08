Sergio Bergman: "me vestí de planta y me banco la foto"

Sergio Bergman - ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable 24-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLuis Novaresio, conductor: "Se lanzó el Green Film Fest y hay una foto de Sergio Bergman vestido de planta."Sergio Bergman, ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable: "Es una iniciativa de Ciudad verde, el stand tenía un jardín vertical y te ofrecían ponerte el disfraz. Es un tema gracioso para hablar de un tema serio como el cambio climático, queremos una ciudad más verde."AUDIO DE LA NOTA-"No fue una idea mía, pero surgió en el lanzamiento del Festival de cine, nuestro Ministerio participa. Te regalaban en el stand la bolsa."- Tenes provincias inundadas, incendios, una situación de crisis en el país, te parece?: "Estamos trabajando, tenemos un trabajo importante. A partir de esta foto vamos a poder hablar de un tema muy serio como es el cambio climático que es un hecho irreversible."-"La foto me la banco porque es en el contexto que fue, nosotros como funcionarios debemos estar cerca de la gente.- Que hubieras dicho si veías al Ministro de Cristina Fernández disfrazo: "Le hubiera dicho que antes de discutir su disfraz me gustaría una política publica ambiental que no hubo y ahora la estamos haciendo entre todos."