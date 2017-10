Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, le pidió a la candidata a diputada oficialista Elisa Carrió que si teiene información sobre la situación del joven, la presente a la Justicia, al cuestionar sus declaraciones en cuanto a que "hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile".



"Le agradezco que si tiene esas especulaciones se presente ante el juez, le informe lo que son, así encontramos a Santiago, por lo menos en un 20 por ciento", afirmó Maldonado.



El hermano de Maldonado reiteró en declaraciones periodísticas que la principal hipótesis por la desaparición de su hermano apunta a la Gendarmería: "Santiago no cruzó el río, se entregó. Y si se hubiera metido, nadie se puede quedar ahí, porque es bajo y no tiene corriente. Prefectura dijo que por ahí no puede pasar nadie. Él fue detenido, se entregó".



"Es inentendible que haya un grupo de personas que defienda la desaparición forzada de personas", aseguró Sergio Maldonado y agregó que "la desaparición" de su heramano "no es partidaria".



Además, subrayó: "Desde el primer momento que nos empezaron a atacar con hipótesis falsas, hay que estar preparado para cualquier cosa".





santiago_maldonado_facebook_6.jpg Una de las nuevas fotos que difundieron los familiares de Santiago Maldonado