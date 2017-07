"Si hay contaminación, no habrá sanción"

El Director de la Comisión Antidopaje de la Conmebol Osvaldo Pangrazio, aseguró este viernes que lo ocurrido en River donde se conocieron dos casos de dóping "es un hecho muy delicado" a la vez que dijo que habrá que "confirmar" el diagnóstico "con la contraprueba".



"Es un hecho muy delicado. Hay que confirmar ese diagnóstico con la contraprueba y hacer un mea culpa y un profundo análisis de porque paso esto. Creo que en las próximas horas se conocerán nuevos resultados", reveló.





Embed Osvaldo Pangrazio, Director de Médicos Conmebol: 'Si hay contaminación, no habría sanción' — PASION RIVER (@PasionRiverRP) 22 de junio de 2017

Pangrazio indicó que "River asevera que hubo contaminación" mientras que señaló que dio a entender que los jugadores habrían tenido "responsabilidad" ya que el futbolista no puede "omitir la sustancia que recibe su cuerpo"."Uno como jugador no puede dejar de saber que sustancia recibe, tiene que estar educado. La responsabilidad es del jugador porque no podes omitir que sustancia recibe tu cuerpo. No podés omitir, ni decir yo no tengo idea ", aseveró.“Cuantos más casos haya dentro de un mismo equipo, más se sospecha de un caso de contaminación. Si hay contaminación, no habría sanción. Hay que darle la oportunidad a la defensa para refrendarse. Hay una posible contaminación en las muestras realizadas. El resultado va a llevar, por lo menos, tres semanas”, explicó Pangrazio.