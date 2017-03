"Si no se juega, se genera más deuda y la semana que viene será peor"

El presidente de Racing, Víctor Blanco, aseguró este viernes que si no se juegan los partidos de los diferentes torneos del fútbol argentino "se genera más deuda" y la semana que viene "la situación va a estar peor".



"Si no se juega lo que va a pasar es que se genera más deuda. Hoy está la plata en AFA y hoy se gira a los clubes. Ya con la plata girada los clubes pueden emitir cheques y saldar deudas", reveló.



En diálogo con el canal de noticias TN, Blanco explicó que "va a demorar entre 48 y 72 horas que se le gire la plata a los jugadores" y manifestó que al no haber más dinero que los 350 millones de pesos que dio el Estado "la semana que viene la situación va a estar peor".



"Está la posibilidad de que recapaciten los jugadores. Esto no ayuda en nada porque las cuotas sociales también están retrasadas ya que, al no haber fútbol, la gente se atrasa en los pagos", aseveró.



En tanto, comentó: "El tema del paro no lo entiendo. Acá hay 350 millones que el Gobierno giró ayer (por este jueves) y no hay mas plata. Estaban dadas las condiciones para empezar. Desde temprano hablamos con Agremiados y veíamos una solución".



"A la tarde se hizo un esfuerzo muy grande para juntar el dinero. Hubo varios clubes solidarios como Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo y River que aportaron parte de lo que cobraron para solucionar este tema", explicó.



Al ser consultado acerca de la postura que tomará el club de Avellaneda en cuando a jugar o no hacerlo, Blanco dijo: "Racing va a acatar lo que diga AFA. No vamos a perder los puntos y si AFA nos exige jugar lo haremos".