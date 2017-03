"Si Sampaoli es el uno para dirigir a Argentina, yo me voy a Turquía"

El entrenador Carlos Bilardo le apuntó al técnico Jorge Sampaoli al señalar que si el primer candidato para dirigir la Selección argentina en caso que Edgardo Bauza deje el cargo, se va "a Turquía" y dijo que "solo tiene dos o tres amigos chilenos que le dieron manija".



"Si Sampaoli es el número uno para dirigir a Argentina yo me voy a Turquía", reveló Bilardo, tras lo cual indicó: "Sampaoli no sirve para nada y solo es amigo de dos o tres periodistas chilenos que le dieron manija".

En diálogo con La Oral Deportiva, programa que se emite por Radio Rivadavia, además manifestó: "Yo lo defendí a Sampaoli y él después me dijo "antifútbol" ¿Quién es él para pegarme a mí?. Si Sampaoli viene a Argentina... me tomo un barco y me voy a Uruguay".

Luego Bilardo opinó acerca de la Selección y de Bauza: "Esta Argentina me seduce. Tiene que dar mucho más y estar a la altura de Brasil. El técnico es el responsable, pero nunca le diría pone a este o aquel porque no me gustaba que me lo hicieran a mi".

"Bauza sabe que si gana sigue y si pierde se va. De acuerdo a eso, él arma el plantel que más le parece", dijo, tras lo cual comentó: "Cuando hice la lista para el Mundial a (José Luis) Brown, a (Diego) Maradona y a (Sergio) Batista no los querían".

Asimismo Bilardo expresó: "A mí me preguntaban: ¿por qué juegan (Oscar) Garré y Brown? Porque me gustan , respondía yo y chau". Hay miles y miles de argentinos que opinan, pero solo juegan veinte tipos y técnico hay uno solo".



"Cuando la Comisión Normalizadora nombró a Bauza nadie de la prensa dijo nada", aseveró, para luego señalar: "Yo creo que el periodista que falla hay que suspenderlo como a un jugador de fútbol".

"Si el periodista erra un pronóstico hay un tribunal que lo suspende un mes y ahí van a tener que saber de fútbol", dijo, tras lo cual subrayó: "¿Escuchaste a algún periodista que diga me equivoqué ? Ni yo lo hago, el que se da cuenta se da cuenta".