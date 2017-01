Stolbizer: "Es posible que para el año que viene haya un acuerdo con Massa que vaya más allá"

La diputada del Gen, Margarita Stolbizer, aseguró hoy que "es posible" que para el año que viene alcancen un acuerdo que "vaya más allá" del trabajo conjunto con el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, aunque dejó claro que al día de hoy no han avanzado en un acuerdo electoral.

"Es posible que para el año que viene haya un acuerdo electoral que vaya más allá del trabajo conjunto. Hoy no lo tenemos. No hemos avanzado en un acuerdo electoral con Sergio Massa", dijo Stolbizer a radio Mitre.



Agregó que este año o electoral con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, Stolbizer dijo que no han avanzado en ese sentido aún, aunque no lo descartó.





Además señaló que lo que hicieron este año es construir "una buena relación política" entre ellos, y sus bloques políticos.



"Este año construimos una buena relación política, de conocimiento, y de trabajo, no sólo entre nosotros, sino también entre nuestros bloques políticos también", consignó.



En este marco, reconoció que le hace "ruido" el gesto que tuvo Alberto Fernández, integrante del Frente Renovador que conduce Sergio Massa, al adelantar que pasaría fin de año con la dirigente social Milagro Sala, presa en la provincia de Jujuy.



"Por supuesto me hace ruido la actitud de Alberto Fernández, y no desde lo humano, sino desde lo político", dijo, y agregó que no le parecía un "buen gesto" desde esa óptica.



Dijo también que desconocía "el nivel de pertenencia" de Alberto Fernández con el Frente Renovador, y que durante el año nunca lo vio participando en ninguna actividad de ese espacio político.



Milagro Sala fue detenida el pasado 16 de enero y fue condenada esta semana a partir de una denuncia del gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, acudada de ser la instigadora del "escrache" que sufrió en octubre de 2009, cuando era senador nacional y le tiraron huevos durante una actividad en el Consejo Superior de Ciencias Económicas en la provincia.



Pero desde abril, la Justicia la investiga por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas populares.



Además, es investigada por presunta "evasión fiscal y enriquecimiento ilícito" y suma una acusación por "encubrimiento de tentativa de homicidio", y por "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real", tras la denuncia del Ejecutivo provincial por "amenazar de muerte a dos policías", el 13 de octubre de 2014.