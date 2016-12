Todo empieza con el muro: las promesas de Donald Trump

Todo empieza con el muro.





La promesa de Donald Trump de erigir un muro en la frontera con México, obligar al vecino al sur de Estados Unidos a pagar por él y tratar la inmigración no autorizada con puño de hierro es su principal promesa, la que ha resonado hasta el techo en innumerables ocasiones. Pero la deuda con sus partidarios —y con el país— va mucho más allá.





Aunque buena parte de su programa será difícil de ejecutar, no tendrá la excusa de muchos presidentes que han incumplido sus promesas: la de un Congreso controlado por la oposición. Trump asume con un gobierno unificado, ya que los republicanos controlan las dos cámaras.





Un vistazo a algunos de sus pagarés:





INMIGRACION

Una paradoja de la campaña es la falta de claridad sobre las intenciones de Trump respecto de un asunto que lo definió desde el punto de partida. Promete detener el ingreso de refugiados sirios a Estados Unidos y de alguna manera ayudarles en el extranjero. Jura deportar a las personas condenadas por crímenes graves y que se encuentran sin autorización en Estados Unidos. Y está ese muro, que los mexicanos insisten que no pagarán. Pero la suerte de millones de personas sin autorización en el país es una zona gris: promete no deportarlas, pero no dice que les otorgará un estatus legal. Prohibiría la inmigración de personas de regiones propensas al extremismo, pero no está claro cómo las define.





POLITICA EXTERIOR

"Estados Unidos ante todo" significa para Trump que no aprobará alianzas ni coaliciones a menos que produzcan un beneficio neto al país. Habla de un enfoque menos intervencionista en las crisis extranjeras, aunque ha jurado aplastar el grupo Estado Islámico. Pero también promete gastar mucho más en unas fuerzas armadas que considera carenciadas.





COMERCIO

Trump promete renegociar o denunciar el Tratado Norteamericano de Libre Comercio con México y Canadá. Asimismo promete oponerse al Tratado Transpacífico y aplicar tarifas punitivas a los países que considera se benefician injustamente con el comercio. De cumplir esta promesa, China enfrenta fuertes penalidades, lo que redundará en precios más altos para el consumidor estadounidense.





INFANCIA

Promete seis semanas de licencia por maternidad y que el gobierno pagará salarios equivalentes a los subsidios por desempleo. Su plan incluye deducciones impositivas por gastos para atención de los niños y otros beneficios o créditos impositivos para familias de bajos ingresos.





EDUCACION

Trump promete gastar 20.000 millones de dólares durante su primer año para ayudar a los estados a ampliar los programas escolares Quiere que los estados asignen 110.000 millones de sus propios fondos para la educación para ayudar a los padres que quieren enviar a sus hijos a otras escuelas.





A los estudiantes les debe un impulso grande y caro. Dice que limitará los pagos por préstamos estudiantiles al 12,5% de los ingresos del prestatario y condonación si efectúan pagos durante 15 años.





ENERGIA

Trump promete reducir las regulaciones como parte de su plan para "desatar la energía estadounidense". Esto significa autorizar la producción sin trabas de petróleo, carbón limpio, gas natural y otras fuentes con el fin de lograr la independencia energética y crear empleos. Ha prometido a los mineros del carbón revitalizar su fuente de ingresos, aunque la decadencia del sector se debe en gran medida al auge del gas natural, que él también apoya. Promete rescindir el Plan de Energía Limpia, un componente crucial de la estrategia del presidente Barack Obama para combatir el cambio climático





SALUD

Ha prometido derogar la ley de atención de salud de Obama y reemplazarla por algo más accesible. El Congreso de mayoría republicana lo presionará para que lo haga. Resta por verse hasta qué punto podrán los legisladores y el presidente deshacer una ley que ha echado raíces, y los demócratas no dejarán de hacer oír su voz.





INFRAESTRUCTURA

Trump prometió duplicar la propuesta de su rival Hillary Clinton de gasto en infraestructura. Si se le toma la palabra, eso significa la friolera de 500.000 millones de dólares en cinco años.





IRAN

Trump promete renegociar o denunciar el acuerdo multilateral que levantó parcialmente las sanciones sobre Irán a cambio de controles sobre su programa nuclear.





SALARIO MINIMO

Ha dicho que apoya el de 10 dólares la hora, aunque la decisión "en realidad corresponde" a los estados. Actualmente es de 7,25 dólares.





SEGURO SOCIAL

Trump ha prometido no recortar el seguro social.





CORTE SUPREMA

Trump prometió postular jueces dispuestos a derogar el derecho constitucional del aborto y que apoyan el derecho de portar armas bajo la Segunda Enmienda.





IMPUESTOS

Debe a los estadounidenses grandes reducciones impositivas. Dice que rebajará los actuales siete niveles, con un máximo de 39,6%, a tres niveles con una tasa máxima de 33%, reducirá el impuesto sobre los ingresos empresariales y eliminar el impuesto sobre la herencia. Aunque los analistas dicen que el plan beneficiará de forma desproporcionada a los más ricos, promete una fuerte reducción a la población de ingresos medios.