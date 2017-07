Tragedia de San Rafael: "El chofer aceleró como si fuese a suicidarse, fue el chofer el asesino"

Una madre de una de las nenas de la academia de baile que sufrió el accidente en San Rafael viralizó un audio en el cual relató lo ocurrido en la tragedia, en la que murieron 15 personas: "El chofer aceleró como si fuese a suicidarse. Fue el chofer el asesino".



Se trata de Graciela Corvalán, quien en el audio que mandó por WhatsApp expresó que quería que se supiera "exactamente lo que sucedió".



"Veníamos de Las Leñas, habíamos cruzado las pendientes más pronunciadas. Veníamos en una de las curvas, el chofer paró unos segundos, unos 4 segundos y se fijó debajo del micro algo que nosotros no pudimos saber y luego retomó el viaje".



La mujer siguió el relato: "En una de las curvas aceleró y el micro se balanceó mal. Todas las mamás pegamos gritos diciéndole a Claudio (profesor de la academia de baile de la provincia de Buenos Aires) que le dijera al chofer que parara, que nos íbamos a matar, que íbamos a chocar".



"No pasaron segundos que volvió a acelerar como si fuese a suicidarse. Aceleró, agarró una curva pronunciada y volcó el micro".



Algunas versiones indicaron que había participado una camioneta del accidente, pero Corvalán lo desmintió: "No chocó con ninguna camioneta, el micro volcó, no había nada, fue el chofer el asesino".





Producción: Soledad Segade