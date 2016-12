Tras los rumores, Carlos Tevez dio precisiones de su futuro

Carlos Tevez fue la figura de Boca en la victoria sobre el Sevilla por 4-3 en un amistoso internacional, y el Apache después del encuentro se refirió a su futuro, del que tanto se habla.

"No pienso en volver al fútbol europeo", señaló el delantero. Y al mismo tiempo explicó: "Estoy contento en Boca, estoy como en mi casa".

"Venir a Boca fue una elección de vida", agregó Carlitos Tevez.

En las últimas horas, comenzó a circular con fuerza una versión que indicaba que un club de China estaba dispuesto a contratarlo y junto a él se llevarían a dos de sus amigos: Ramón Ábila y el Rolfi Montenegro. "Me lo dijo Adrián (Ruocco, el representante de ambos). Me dijo que estaban dispuestos a llevarnos. Pero Carlos tiene que decidir, todavía no sé cuál es su decisión", reconoció Wanchope.

¿Seguirá después de diciembre? Todo parece indicar que será así.