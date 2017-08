Tras su renuncia, Agustín Vila habló de todo: "El club está más firme que nunca"

La renuncia de Agustín Vila a la presidencia de Independiente Rivadavia sacudió al club del Parque durante algunas horas que parecieron eternas. Sin embargo, la Comisión Directiva actuó con vehemencia y la nueva lista quedó conformada rápidamente.





>>>> Independiente Rivadavia definió a sus máximas autoridades





Pero, ¿qué pasó? Los hinchas leprosos se quedaron con el corazón en la mano. Agustín, como uno más de ellos, les dio tranquilidad: "El club está más firme que nunca".





agustin.jpg





El joven empresario destacó, por sobre todas las cosas, que su alejamiento se dio por cuestiones netamente personales. "Veía que habíamos cumplido el objetivo que nos habíamos planteado, que el club estaba fuerte, unido, que los dirigentes se podían sentar todos en una mesa a conversar, discutir ideas y no personas. Creía que era la decisión más sana. Fue triste, pero es una decisión firme. Me alejo de un club en movimiento", explicó en diálogo con Ovación Online.





Embed





LO MÁS IMPORTANTE: "La cantidad de dirigentes jóvenes que dieron una mano. Y el compromiso del plantel que se armó".





¿Quiénes son Colucci y Aranda? "Dos tipos súper capacitados para dirigir al club, que aman Independiente, que estuvieron siempre colaborando y dando. Independiente necesita gente que le deje algo al club. Tienen una oportunidad única de demostrar lo que ellos saben".





POR QUÉ LO DE BERTI ERA DIFÍCIL >>>> "Cuando lo trajimos nos habló de un proyecto a corto plazo, el objetivo era salvar la categoría. El contrato es por un año por formalidad, pero si se quiere ir no se le puede decir nada. Lo veo complicado porque es muy cercano a su pueblo, unido a su familia. Fue una pieza clave, pero veo complicado que siga".





UN MENSAJE QUE ILUSIONA: "Soy un hincha y un socio que se ilusiona, Independiente se merece subir. Esta Comisión va a hacer lo imposible para conseguirlo. Pero tranquilos, los procesos toman su tiempo y hay que dejarlos fluir".





DE UN CAUDILLO A OTRO >>>> "Defino al hincha como el más apasionado del fútbol de Mendoza, es un enfermo de Independiente, no le importa ni Boca ni River, y por eso es uno de los clubes más convocantes".





AFA: "Este año decidí que lo único que me importaba era Independiente, sólo me preocupé por el club puertas adentro. Me molestó mucho que me acusen de algo en un lugar que no tenemos injerencia".





PANORAMA NEGRO PARA EL FÚTBOL DE ASCENSO >>>> "Lo están matando y cada vez más rápido. Vamos a tener una Súperliga hermosa; del Nacional B para abajo cada vez va a ser peor y va a ser más difícil mejorar, por cómo está hecha la distribución del dinero y las obligaciones y responsabilidades de los dirigentes. Vas a ver cada vez peores jugadores, estadios más feos. Es una lástima pero es así".





>>>> La palabra de Agustín Vila: "Dejo al club funcionando y más vivo que nunca"





Los mensajes de Fabián Robin y Mauri Gutiérrez para Agustín:





Embed

Embed