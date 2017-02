Triaca: "No queremos ir en contra de los salarios"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró hoy que el Gobierno "no quiere ir en contra de los salarios", y sostuvo además que el nivel de empleo está en "recuperación".



"El control de la inflación no tiene que ir en detrimento de los salarios: no queremos ir en contra de salarios", resaltó el funcionario. Triaca comentó que el mes próximo "empiezan a discutir paritarias el comercio, la construcción, el transporte. La discusión es la siguiente: se tienen siete meses de un promedio de 1,5% de inflación. Supongamos que lo queremos analizar, da 18% aproximadamente. Supongamos que la CGT tiene un número de 2% que da 24% anual. Si estamos en lo cierto se fija 18% y una cláusula gatillo para cuidar poder adquisitivo del salario".



"No tenemos problema de que se lo discuta. Por eso nosotros no queremos afectar el salario. No queremos bombardear el poder adquisitivo. Ahora, si estamos haciendo esfuerzo enorme para controlar la inflación, ¿eso tiene que ir en detrimento de salarios? No", enfatizó.



Según el funcionario, "hay datos importantes en empleo. Hasta agosto habíamos perdido 125.000 puestos, pero desde entonces hubo recuperación. Agosto con 125.000, septiembre 5.000, octubre 5.000, noviembre 24.000 y el más reciente de diciembre, de 5.000".



"La construcción va a un ritmo más lento de lo que esperamos. Creció mucho en comercio y agroindustria. La manufactura industrial sigue lento con algunas caídas en algunos sectores. Todo lo que está vinculado a Brasil viene lento", puntualizó, en un reportaje publicado este jueves en el matutino Ámbito Financiero. Por último, el ministro aseguró que con la CGT "hay diálogo constante. Entendemos mucho los reclamos. No compartimos el diagnóstico: ellos ven una situación empeorándose, nosotros mejorándose".