Triaca: "Volver al modelo de Kicillof y Moreno no está en nuestra agenda"

El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, aseguró hoy que en el país "hay algunos sectores que tienen dificultades" y que "en nombre de esos sectores" la CGT tomó la decisión de llevar adelante el paro general del 6 de abril próximo, pero aseguró que para el Gobierno "volver al modelo de (Axel) Kicillof y (Guillermo) Moreno no está en nuestra agenda" cuando la central obrera pide cambios en el modelo económico.



"Cuando nos dicen que la cuestión es que cambiemos el modelo económico, volver al modelo económico anterior de Kicillof, Moreno y demás; seguramente no está en nuestra agenda", dijo el titular de la cartera laboral en una entrevista que publica hoy el diario Clarín.



No obstante, Triaca, uno de los integrantes de la comitiva que viajó con el presidente Mauricio Macri a Holanda, donde concedió el reportaje, destacó el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y los dirigentes gremiales.



"En conjunto con los dirigentes sindicales, se han resuelto cosas que durante muchos años no se resolvían. No solamente el tema de Ganancias, que fue lo último que en diciembre pudimos trabajar con un acuerdo, un proyecto común que fue apoyado por muchos sectores de la oposición. Pero también la reparación histórica de los jubilados, el tema las asignaciones familiares", detalló.



El ministro valoró que "son muchas las cosas que laburamos en conjunto" con los sindicalistas aunque admitió que "pareciera que hay momentos en donde nos tenemos que subir al ring para pelearnos y hay momentos donde nos podemos sentar a una mesa y podemos acordar".



Consultado por el paro nacional impulsado por la CGT para el próximo 6 de abril, Triaca señaló que "hay algunos sectores que tienen dificultades y que en nombre de esos sectores, muchos han tomado la decisión de llevar adelante el paro general".



Sin embargo, puntualizó que el Ejecutivo está desarrollando "una agenda muy propositiva con ellos. No solamente a partir del desarrollo de toda la tarea de contención para esos sectores, sino también de la transformación de los sectores. Para que generen la productividad necesaria para poder, no sólo sostenerse sino desarrollarse".



Triaca también destacó los avances respecto de la ley para Pymes y la de apoyo a los autopartistas. "Hay una agenda de trabajo muy fructífera. Trabajamos en conjunto con la CGT para sancionar la ley de la reforma de ART. Cuando hay esa vocación de diálogo, conseguimos resultados", marcó.



El funcionario puso también como ejemplo de "una agenda cotidiana, habitual" con los gremios el acuerdo paritario alcanzado en el Sindicato de Comercio, el más numeroso del país.



"Ahora cuando nos ponemos en una actitud de confrontación, no le sirve a la Argentina. Y ese es nuestro cuestionamiento al paro", dijo Triaca.



El ministro consideró que la decisión de la huelga general obedece a que "hay sectores más radicalizados dentro de las organizaciones y que esos sectores quieren imponer una agenda de debilitamiento del Gobierno", por lo que "a veces, las conducciones pueden llevar adelante el diálogo y hay otros momentos donde tienen que darles espacio a los más radicalizados.