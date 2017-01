Trump declaró la fecha de su asunción en la Casa Blanca como el "Día Nacional de la Devoción Patriótica"

En medio de la polémica desatada tras la ceremonia en la que el republicano asumió como el 45 presidente de Estados Unidos por la cantidad de asistentes y la cobertura de los medios, Donald Trump firmó un documento con el objetivo de declarar el 20 de enero como "Día Nacional de la Devoción Patriótica".La actitud sorprende y no. Aunque tiene una arista algo egocéntrica, sí es cierto que en su discurso inaugural el flamante mandatario habló de patriotismo en más de una oportunidad, por ejemplo, cuando aseguró: "Si le abres tu corazón al patriotismo, no hay espacio para el prejuicio", de acuerdo a una nota publicada por el diario The Washington Post.

De acuerdo a sus mensajes a lo largo de la campaña y en su toma de poder, el patriotismo para Trump viene de la mano de "estadounidenses primero": de acuerdo a sus palabras, el objetivo de su gestión es, entre otros puntos, que el pueblo consuma productos nacionales y que las empresas contraten a estadounidenses".

Si bien desde su entorno ya habían anticipado que Trump tenía en mente hacer esta declaración, ayer el documento se hizo oficial, entre las varias decisiones que tomó el republicano en el arranque de su primera semana desde el Salón Oval, como la congelación de la contratación de empleados públicos.

"Por lo tanto, yo, Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confiere la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo por la presente el 20 de enero de 2017 como Día de la Devoción Patriótica, para fortalecer nuestros lazos entre nosotros y con nuestro país - y renovar los deberes de gobierno al pueblo", asegura el papel firmado ayer por el magnate que llegó al gobierno del país sin experiencia en la administración pública.

"Nuestra Constitución está escrita en pergamino, pero vive en los corazones del pueblo estadounidense", agrega el documento, que luego indica: "No hay libertad si la gente no cree en ella; ninguna ley si la gente no la sigue; y no hay paz si la gente no ruega por ella".