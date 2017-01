Trump defendió el uso de la tortura en interrogatorios

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el ahogamiento y otros métodos de interrogatorio de prisioneros ampliamente vistos como tortura -y prohibidos por la ley- funcionan "totalmente", aunque dejará que los jefes de Pentágono y la CIA decidan si los reintroducen.



Consultado sobre el ahogamiento durante una entrevista con la cadena ABC en la Casa Blanca el miércoles, Trump dijo que es necesario "combatir fuego con fuego" ante las decapitaciones de estadounidenses y otras atrocidades perpetradas por los militantes del grupo yihadista Estado Islámico (EI).



El nuevo presidente formuló estas declaraciones --que hicieron eco de afirmaciones hechas durante la campaña electoral-- en medio de versiones de que su gobierno está considerando reinstalar prisiones secretas de la CIA en el exterior, conocidas como "sitios negros".



"Cuando están cortándoles las cabezas a nuestra gente y a otras personas... cuando el EI está haciendo cosas que nadie había oído desde los tiempos medievales. En lo que a mí concierne, tenemos que combatir el fuego con fuego", dijo Trump.



Sin embargo, afirmó que seguiría el consejo del jefe del Pentágono, James Mattis, y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo. "Voy a respetar lo que ellos digan", indicó Trump.



"Si ellos no quieren hacer eso, está bien. Si ellos lo quieren hacer, entonces voy a continuar hasta el final. Quiero hacer todo lo que uno está autorizado a hacer legalmente".



"Pero, ¿siento que funciona? Totalmente, siento que funciona", agregó.



El diario The New York Times informó sobre un borrador de tres páginas de un decreto que autoriza nuevamente los "sitios negros", donde los sospechosos detenidos tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 eran sometidos a "técnicas de interrogatorio mejoradas", un eufemismo para describir torturas, incluido el ahogamiento.



Un portavoz de Trump declaró que el borrador visto por el diario no se había originado en la Casa Blanca.



En febrero de 2016, Trump había afirmado que la "tortura funciona" y prometió reintroducir el ahogamiento y otros métodos "mucho peores".



Sin embargo, en diciembre, luego de reunirse con Mattis, Trump dijo que estaba "impresionado" con el argumento de este general retirado de que construir confianza con los detenidos y premiar su cooperación, funcionaba mucho mejor que el ahogamiento.



Durante su audiencia de confirmación ante un comité del Senado, Pompeo prometió que no acataría ninguna orden de reintroducir las "técnicas de interrogatorio mejoradas" empleadas por la CIA tras el 11 de septiembre.