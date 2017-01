Trump firmó un decreto para construir un muro en la frontera con México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy un decreto que autoriza la construcción de un muro en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal y combatir el crimen organizado y el narcotráfico transfronterizo y otro que corta la financiación para aquellas ciudades que no detienen a los indocumentados.



El mandatario republicano, que cumple así con sus promesas de campaña de reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal, firmó los decretos durante una visita al Departamento de Seguridad Interior, en Washington, luego de reunirse con el recientemente ratificado titular de ese Ministerio, John Kelly.



"Hemos estado hablando de esto desde el comienzo", dijo Trump a periodistas durante la breve ceremonia de firma de los decretos, más de un año y medio después de prometer la construcción del muro en la frontera con México, con ocasión del lanzamiento de su candidatura a presidente, en junio de 2015.



La Casa Blanca no hizo públicos los documentos ni informó sobre los detalles de las medidas, la práctica habitual de los anteriores gobiernos e incluso del de Trump, que desde su asunción, el viernes pasado, ya firmó varios otros polémicos decretos.



Pocas horas antes de firmar los de hoy, en una entrevista con la cadena ABC News, Trump aseguró que la construcción del muro comenzará "en meses" e insistió en que los gastos iniciales serán afrontados por los contribuyentes estadounidenses pero que México reembolsará todo el dinero.



"Todo se nos reembolsará en una fecha posterior con cualquier transacción que hagamos con México. Sólo le digo que habrá un pago, que sucederá de alguna forma, quizás complicada. Lo que estoy haciendo es bueno para Estados Unidos, también va a ser bueno para México", afirmó.



Su portavoz, Sean Spicer, lo repitió posteriormente en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca, pese a que el gobierno mexicano ha rechazado vehementemente que vaya a pagar el muro.



"De una forma u otra, como el presidente ha dicho antes, México pagará por él", insistió el vocero, citado por la agencia de noticias DPA.



"Lo antes que podamos, lo antes que podamos físicamente hacerlo", contestó Trump al ser inquirido por ABC News sobre cuándo empezará a levantarse el muro.



"Diría que en meses", añadió.



Spicer dijo que México no conocía los planes de firmar el decreto del muro cuando envió una delegación ministerial a Washington para discutir la decisión adoptada esta semana por Trump de iniciar una renegociación del Nafta, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



"No creo que generalmente telegrafiemos a gente que va a venir las órdenes ejecutivas (a firmar)", dijo Spicer. Las palabras de Trump -y la posterior firma de una orden ejecutiva relativa al muro- llegan en un día en el que los ministros de Economía y Relaciones Exteriores se encuentran en Washington reuniéndose con altos funcionarios de la nueva administración.



El mandatario y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, tienen previsto reunirse el próximo martes por primera vez desde la llegada del republicano a la Casa Blanca.



Los decretos firmados hoy por Trump también incrementa el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y de aduanas que serán contratados.



El presidente también ordenó el fin de lo que los republicanos califican como un sistema de "arrestar y liberar" a los indocumentados en las ciudades fronterizas con México.



En la actualidad, algunos inmigrantes que son detenidos al querer cruzar la frontera ilegalmente son liberados con la orden de presentarse ante funcionarios o agentes de inmigración en una fecha posterior.



Esta semana, Trump tiene previsto firmar otros decretos para restringir el flujo de refugiados a Estados Unidos, informó el diario The Washington Post, que citó a funcionarios que pidieron no ser identificados.



La propuesta actual de Trump incluye un freno de al menos cuatro meses a las admisiones de refugiados, así como una prohibición temporal para el ingreso de personas provenientes de algunos países de mayoría musulmana, según The Washington Post.



La entrevista de Trump con ABC fue grabada en la mañana de este miércoles en la Casa Blanca y la cadena emitió un extracto de ella. El resto será emitido esta noche.



Anoche, Trump había adelantado que hoy tomaría las primeras medidas en seguridad nacional, entre ellas autorizar los fondos para el inicio de la construcción del muro.



"Mañana (por hoy) será un gran día para la seguridad nacional. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!", afirmó anoche el magnate a través de su cuenta de Twitter, el principal medio de comunicación utilizado por el mandatario para informar sus medidas.