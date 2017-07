Trump pidió a los países árabes que expulsen al terrorismo y apuntó contra Irán

El presidente estadounidense Donald Trump exhortó este domingo en Riad a los países musulmanes a rehusar ser un "santuario de los terroristas" y anunció un acuerdo con los países del Golfo para luchar contra la financiación del "terrorismo".



"Las naciones de Oriente Medio no pueden esperar a que el poder estadounidense aplaste a este enemigo por ellos. Las naciones de Oriente Medio tienen que decidir qué tipo de futuro quieren para ellos mismos, sus países y sus hijos", remarcó el mandatario estadounidense.



Donald Trump hizo este llamamiento en la capital saudí ante representantes de medio centenar de naciones musulmanas, entre los cuales 37 jefes de Estado o de gobierno. Asimismo, se declaró portador de un mensaje de "amistad, esperanza y amor".



En su mensaje, el presidente presentó el desafío del extremismo como una "batalla entre el bien y el mal". Destacó que "no es una batalla entre diferentes religiones" o "diferentes civilizaciones", sino "una batalla entre criminales bárbaros que intentan destruir la vida humana y gente de bien de todas las religiones que buscan protegerla".



El presidente pidió además a todos los países que trabajen juntos para aislar a Irán y acusó a la República Islámica de alimentar "los incendios de los conflictos sectarios y el terrorismo".



"Todo lo que está ocurriendo en Siria es culpa del régimen iraní", aseguró Trump.



"Hasta que el régimen iraní se muestre dispuesto a ser un socio a favor de la paz, todas las naciones con conciencia deben trabajar juntas para aislarlo", declaró.



"Nuestra prioridad es la seguridad de todos nuestros ciudadanos. No estamos aquí para enseñar ni para decirles a otras personas cómo vivir, qué hacer o cómo practicar su fe. En su lugar, ofrecemos una alianza", aseveró el mandatario.



El presidente estadounidense señaló que el 65% de la población de Oriente Medio tiene menos de 30 años, por lo que existe "un gran futuro por construir" en la zona, que se ve no obstante empañado por los conflictos y el derramamiento de sangre.



Trump se encuentra en Riad para una visita de dos días durante su primer viaje al extranjero, que lo llevará posteriormente a Israel, Palestina, el Vaticano, Bruselas (Bélgica) y Sicilia (Italia).



Fuente: El Comercio de Perú