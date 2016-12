Trump se arrepintió de su video misógino y Clinton dijo que él "no era apto para ser presidente"

En el segundo debate entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, Hillay Clinton y Donald Trump, los candidatos comenzaron chocando por el video filtrado el viernes en el que el magnate mantenía una conversación con tono soez sobre las mujeres.



"No me siento orgulloso sobre lo que dije, fue sólo una charla inapropiada entre amigos. Tengo respeto por la gente pero Bill Clinton hizo algo mucho peor, no hubo nadie en la historia de la política tan abusivo como Clinton", dijo Trump, quien enseguida habló del grupo yihadista Estado Islámico (ISIS, en inglés) y aseguró que iba a destruirlo.



En tanto Clinton cuestionó con dureza la aptitud del candidato republicano en especial luego de la filtración. "Lo que todos escuchamos y vimos el viernes fue a Donald hablando sobre las mujeres. Lo que piensa y lo que hace a las mujeres. Esto es lo que Donald Trump es", dijo. "Yo dije en junio que él no era apto para ser presidente", recordó.



En cuanto al escándalo por el pago de impuestos que rodeó al magnate inmobiliario la semana pasada, Trump dijo que pagó cientos de millones de dólares en impuestos y señaló después que reducirá impuestos en su gobierno.



En tanto Clinton respondió que era "entretenido escuchar hablar a alguien sobre lo que va a hacer cuando no ha pagado impuestos federales a los ingresos en 20 años".



En cuanto a política exterior y especialmente la guerra en Siria, los candidatos volvieron a chocar, como en el debate anterior, sobre el rol de Rusia.



"No conozco a Vladimir Putin, pero creo que sería muy bueno que nos lleváramos bien con Rusia", dijo Trump, a quien se le preguntó por los comentarios de su candidato a vicepresidente Mike Pence sobre la posibilidad de confrontar con Moscú si continúa bombardeando en Siria. "Él y yo no hemos hablado y no estoy de acuerdo", contestó.



Para Clinton, en cambio, "la situacióin en Siria es catastrófica, y cada día que pasa vemos los resultados de los bombardeos del régimen, de los iraníes y de los rusos en Alepo".



"Hay un esfuerzo de Rusia en destruir Alepo, no el ISIS. Su interés es en mantener a Bashar al Assad en el poder. Ya decidieron a quién quiere de presidente y no soy yo", dijo.



Preguntados si hay algo que respetan del otro, Clinton señaló que respeta a los hijos del candidato republicano. "Como madre y abuela es importante para mí", dijo.



En tanto Trump dijo que respetaba el hecho de que ella "no renuncia, es una luchadora".



"Si yo fuera presidente estarías en la cárcel"



Además, Donald Trump prometió que en caso de resultar elegido presidente de Estados Unidos ordenará la apertura de una investigación especial sobre el escándalo por los correos electrónicos de su adversaria, Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado.



"Daré instrucciones el Secretario de Justicia que nombre un fiscal especial para que investigue tu situación, porque nunca ha habido tanta mentira y tanta cosa oculta", dijo Trump, quien instantes después le dijo a Clinton: "Deberías estar en la cárcel".



Fue uno de los ataques más duros contra la candidata demócrata, ovacionado por parte del público presente.



El magnate dijo que Hillary no sabía que significaba la letra "C" (de confidencial) en los mails. Trump dijo que era imposible que "los 30 mil emails borrados" fueran todos sobre la boda de la hija de Clinton, Chelsea.



Mientras Trump hacía sus acusaciones, Clinton reía sarcásticamente.



"Todo lo que dijo es falso", dijo Clinton. "Ya sé que estás haciendo un gran desvió", afirmó. "Cualquier cosa para evitar hablar sobre tu campaña y su explosión y como los republicanos lo están abandonando".



Luego la candidata demócrata admitió otra vez -como ya había hecho en el primer debate- haberse equivocado sobre el uso de los mails.



"Fue un error y me arrepiento mucho". Por otra parte, aseguró que la información confidencial "no llegó a manos equivocadas"