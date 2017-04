Un grupo de periodistas cruzó a Cristina Kirchner por sus críticas tras los incidentes en Santa Cruz

Periodistas televisivos salieron a responderle a la expresidenta Cristina Kirchner, quien los había acusado de difundir de manera equivocada e intencional los incidentes que se generaron la semana pasada en la residencia de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kichner.



La exmandataria subió a su cuenta de Twitter oficial las fotos de Alfredo Leuco, Mariana Fabbiani, Santiago Del Moro y Alejandro Fantino, mientras en sus respectivos programas analizaban las violentas manifestaciones que se produjeron el viernes último por la noche en la residencia de la gobernadora.



La exjefa de Estado había hecho un paralelismo entre todos estos conductores y los acusó de hace una "cadena nacional de la mentira": compartió capturas de pantalla de Intratables (América), Los Leuco (TN), Animales Sueltos (América) y El diario de Mariana (El Trece) con el mismo zócalo que indicaba "Santa Cruz: la Venezuela argentina", a excepción del ciclo que conduce Fabbiani, en la que la conductora está vestida de negro y aparece la leyenda "Dolor y tristeza".



"Soy honesta y honrada, ¿usted puede decir lo mismo?", le respondió este martes Fabbiani al comenzar con su programa en Canal 13 y sostuvo que su fotografía, en la que aparecía llorando, no tenían nada que ver con la situación en la provincia del sur.



Fabbiani mostró entonces un video de archivo en el cual se ve la imagen que posteriormente utilizó la expresidenta para su publicación pero que corresponde al año 2014: en aquel momento la coductora lloraba por la muerte de su abuela y la de su amigo Jorge Ibañez, quienes fallecieron el mismo día.



"Lamento profundamente que haya usado un momento tan doloroso de mi vida para hacer política, un golpe bajo, un recurso bajo, Y además me molesta mucho que me haya dicho mentirosa", criticó Fabbiani.



Quien también cuestionó el accionar de la expresidenta fue Diego Leuco, panelista en este programa e hijo del periodista Alfredo Leuco, que también aparecía en el tuit.



"Es impresionante la foto que eligieron de vos, sobre todo de una mujer que dice que defiende el género. Poner tres hombres y a una mujer llorando", consideró.



Por su parte, Del Moro eligió responder a las críticas de la exfuncionaria a través de la misma red social: "Pido respeto. No me llame mentiroso. La que tiene que demostrar que no lo es ante la Justicia es usted", señaló.



"Respetuosamente les comunico que el graph de ´Intratables´ por el cual la Sra. Kirchner nos acusó de mentir es FALSO está trucado, nunca existió", tuiteó el periodista.



En tanto, Alejandro Fantino también abrió su espacio televisivo con fuertes críticas a la expresidenta y aseguró que "no había nada armado" en el informe que transmitieron sobre los incidentes en la residencia de la gobernadora santacruceña.



"Señora, de verdad, se equivocó. Se la contaron mal. No había nada armado. Este es un canal plural que viene haciendo periodismo hace muchos años", sostuvo Fantino.



Además, el conductor de canal América detalló que estaban en el estudio "haciendo el programa" cuando "empezó a ocurrir lo de Santa Cruz" pero indicó que no puede "discutir con religiosos" al respecto.



"¿Cómo voy a convencer a un 15, 20 o 30% que ama a CFK, que la sigue, que nosotros, el viernes, estábamos acá haciendo el programa tal cual como lo hacemos todos los días y recibió la información Marial Fitz Patrick y empezamos a laburar? No se puede discutir con fanáticos", cerró Fantino.