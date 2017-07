Un River alternativo cierra la fase de grupos de la Copa Libertadores

River Plate, ya clasificado y con el primer lugar del Grupo 3 asegurado, disputará este jueves por la noche con un equipo alternativo la sexta y última fecha de la ronda inicial de la Copa Libertadores de América ante Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Colombia, dirigido por el argentino Luis Zubeldía, que está obligado a ganar.



El encuentro se jugará en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.30, bajo el arbitraje del brasileño Raphael Claus y la transmisión de Fox Sports.



En el día del aniversario 116 de la fundación del club, el "Millonario" afrontará el último compromiso de la fase de grupos con la clasificación y el primer lugar de la zona asegurados pero con un empate también le permitirá ser el mejor equipo de la primera fase de la Copa Libertadores.



El equipo dirigido por Marcelo Gallardo tiene 13 puntos, merced a cuatro triunfos y un empate, y es uno de los dos invictos del certamen junto a Santos de Brasil, puntero del grupo 2.



El DIM colombiano, dirigido por Luis Zubeldía e integrado por Valentín Viola y Hernán Hechalar, está tercero con 6 puntos y está obligado a ganar y que Emelec, escolta con 7, pierda o empate con Melgar en Guayaquil.



La tranquilidad que le dio asegurarse el pase a los octavos de final el pasado 10 de mayo en Ecuador luego del empate (1-1) ante Emelec le permitió al conjunto de Núñez meterse de lleno en la pelea por el título del torneo de Primera División.



El triunfo de River sobre Gimnasia y Esgrima La Plata (3-0) del lunes último lo dejó a cuatro puntos de Boca Juniors con un partido pendiente (el 31 de mayo ante Atlético Tucumán, como visitante) y el campeonato local se convirtió en la prioridad del semestre para el equipo del "Muñeco".



Este compromiso resultó una incomodidad para Gallardo ya que por la seguidilla de partidos hubiera querido guardar a todos los habituales titulares para el partido del próximo domingo ante Rosario Central, como local, pero la extensa lista de bajas lo obligará a utilizar entre tres o cuatro desde el inicio y a tener a todos en el banco de suplentes.



De la lista de 30 futbolistas, River, entre lesiones y ausencias por el Mundial sub 20, no puede contar con diez: Enrique Bologna, Milton Casco, Gonzalo Montiel, Leandro Vega, Luis Olivera, Iván Rossi, Exequiel Palacios, Rodrigo Mora, Iván Alonso y Marcelo Larrondo.



Ante este panorama, el juvenil arquero Maximiliano Velazco debutará en reemplazo de Augusto Batalla, quien si recibía una tarjeta amarilla más no iba a poder disputar el primer partido de los octavos de final programado para los primeros días de julio.



También podría producirse el debut del mediocampista, de 20 años, Zacarías Morán Correa, quien se recuperó de una rotura de ligamentos en setiembre del año pasado.



El ataque es la zona más debilitada de alternativas por las lesiones de Larrondo y los uruguayos Alonso y Mora por lo que Sebastián Driussi o Lucas Alario deberán acompañar a Carlos Auzqui.



Por su parte, el conjunto de Medellín rifó sus posibilidades de clasificar cuando perdió en casa contra Emelec (2-1) el pasado 16 de mayo y necesita de una hazaña en Buenos Aires (perdió en las cuatro visitas) para pasar de ronda.



En el último partido por el certamen colombiano el equipo conducido por el ex DT de Racing Club y Lanús superó a Alianza Petrolera por 2-1, como visitante, y se mantuvo como escolta a diez puntos del líder y clásico rival, Atlético Nacional.



Los mediocampistas Didier Moreno y Christian Marrugo recibieron la tercera tarjeta amarilla ante Emelec y no podrán jugar en el Monumental y serán reemplazados por Jonathan Lopera y John Hernández.



Síntesis

River Plate: Maximiliano Velazco; Jorge Moreira, Arturo Mina, Luciano Lollo y Camilo Mayada; Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Zacarías Morán Correa y Tomás Andrade; Lucas Alario o Sebastián Driussi y Carlos Auzqui. DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Medellín: David González; Marlon Piedrahíta, Andrés Mosquera, Juan Camilo Saiz y Luis Arias Cardona; Jonathan Lopera, John Hernández; Juan Quintero, Yairo Moreno; Valentín Viola y Leonardo Castro Loaiza. DT: Luis Zubeldía.



Hora de comienzo: 19.30

Arbitro: Raphael Claus (Brasil)

Cancha: River Plate

TV: Fox Sports.