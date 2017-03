Una joven argentina le pidió protección a Trump y la detuvieron

Una argentina mal denominada "dreamer" por los medios "yankees" (soñadora; así llaman en Estados Unidos a los extranjeros que llegan) que se hallaba en proceso de renovar su permiso para permanecer en ese país de manera legal fue arrestada por agentes de inmigración tras participar en una conferencia de prensa en la que exhortó al presidente Donald Trump a proteger a personas en su condición.





La joven cordobesa Daniela Vargas, de 22 años, fue detenida por agentes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) que obligaron a un amigo a detener su vehículo en una autopista cercana después que la joven dejó una coalición de miembros del clero, abogados de derechos civiles y defensores de inmigrantes en el Ayuntamiento de Jackson, de acuerdo con uno de los abogados, Nathan Elmore, mientras a un artista argentino, con residencia legal en el país, le negaron el ingreso y fue deportado.





"Una vía a la ciudadanía en necesaria para los destinatario de la DACA (siglas en inglés del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), pero también para las otras 11 millones de personas indocumentadas con sueños", declaró Vargas en referencia al programa DACA que fue promulgado por el presidente Barack Obama y que Trump ha insinuado que mantendrá.





La joven relató cuando vio a agentes del ICE llevarse a su padre y a su hermano, ambos argentinos como ella y que estaban en el país sin autorización legal."Temí por mi vida", aseguró.





El más reciente estatus de Vargas en el programa DACA venció en noviembre de 2016, y ella entregó la solicitud para renovarlo a mediados de febrero, una vez que pagó la cuota de solicitud de U$S495. En un par de ocasiones anteriores había recibido una protección de dos años, en diciembre de 2012 y en noviembre de 2014, afirmó Abigail Peterson, otra de sus abogadas.





Vargas tenía 7 años cuando sus padres la llevaron a Estados Unidos provenientes de Argentina. Ella culminó sus estudios de secundaria en 2013, se matriculó en un colegio comunitario e inició sus estudios en la Universidad del Sur de Mississippi, con el propósito de convertirse en una profesora de matemáticas.





Thomas Byrd, vocero del ICE, explicó que Vargas fue detenida en una "intervención centrada en la ejecución de (leyes) de inmigración" después que la agencia verificó que su estatus de DACA había vencido. Un juez federal de inmigración ahora "decidirá si ella es elegible o no a la asistencia de inmigración".





Byrd no pudo aclarar si los agentes sabían que ella había renovado su solicitud o si su caso significa que otros inmigrantes con solicitudes en trámite están en riesgo de ser detenidos.





El senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, dijo que solicitará información sobre su caso al Departamento de Seguridad Nacional.





"Resulta alarmante que el ICE pudo haberla seguido a su salida de la conferencia de prensa sobre inmigración", tuiteó Durbin.

Galerista y curador

El galerista y curador argentino Juan García Mosqueda, quien reside en forma legal en los Estados Unidos hace 10 años, calificó de "deshumanizante y degradante" la situación que tuvo que vivir cuando le negaron el ingreso al país y lo deportaron a Buenos Aires





El artista tenía previsto supervisar ayer la apertura de una nueva exposición de su galería Chamber NYC. El viernes pasado llegó al aeropuerto neoyorquino JFK, donde fue detenido y llevado a una sala para ser interrogado. "Me interrogaron bajo juramento, me amenazaron con prohibirme la entrada al país durante 5 años y me negaron el derecho a un abogado", dijo.