Una nena de 12 años consumió veneno para ratas e investigan si fue víctima de acoso escolar

Una chica de 12 años consumió veneno para ratas por un posible caso de Bullying en su colegio primario de Godoy Cruz. Está internada en el Hospital Paroissien. La Dirección General de Escuelas investiga el caso.



Miguel Conocente se encarga de investigar los casos de acoso escolar desde la dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares. Dijo que el lunes se reunirán con los compañeros de la nena para evaluar la situación y conocer qué pasó.



miguel-conocente.jpg Miguel Conocente. Foto: Archivo Diario UNO.

"El equipo está interviniendo. Tiene programada una intervención específica el lunes con el grupo de alumnos del curso que pertenece la nena y el martes reunión con los papás para esclarecer lo que sucede y en qué se puede colaborar", expresó Conocente a Radio Nihuil.



"En principio no es un caso que haya sido derivado a nuestra dirección. Tomanos conocimiento a partir de ocurrido el hecho, es decir que en la escuela evidentemente no hubo indicadores que nos marcasen que tuviésemos que intervenir antes", dijo el funcionario.



Además indicó: "Se actúa teniendo en cuenta cuatro elementos: la persona agredida, la o las personas que cometieron la agresión, el grupo que forma parte como testigo, y los adultos que de una u otra forma están interviniendo. Esto no funciona sin estos cuatro elementos, la intervención grupal más común tiene que ver cómo un problema es de todos y no solo problema de un agresor y un agredido únicamente. Generalmente si no hay testigos esto se cae y no funciona".



Respecto a qué pasará con los alumnos agresores, Conocente sostuvo que deben investigar y evaluar qué pasó y la sontomatología. Sobre la nena dijo: "Los chicos no se sienten mal únicamente por problemas que haya en la escuela, podría ser un problema familiar o con los padres, pero por fuera de la escuela. Es lo que hay que evaluar".



Por otra parte, el funcionario detalló que en lo que va de este año no tuvieron ningún caso de este tipo, pero si que intervinieron en 25 casos de acoso escolar, el mismo número que el año pasado durante el mismo período.