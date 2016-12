Urtubey jugó a favor de Macri y criticó el proyecto opositor de Ganancias

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, calificó este lunes como una "enorme irresponsabilidad" al proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que obtuvo media sanción en Diputados la semana anterior y adelantó que los legisladores de su provincia en el Senado plantearán un "dictamen alternativo" en busca de "previsibilidad" en materia tributaria.



El mandatario señaló que tanto la iniciativa del oficialismo como la de la oposición buscaban elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pero puntualizó que con el proyecto que logró la aprobación en la cámara baja "queda muy poca gente que paga Ganancias".



Urtubey evaluó como "una enorme irresponsabilidad" que "perjudica a las provincias" al acuerdo de la oposición en Diputados y dijo que los representantes de su provincia en la cámara alta buscarán que "se trabaje sobre ciertas cuestiones para darle a la Argentina cierta previsibilidad" en materia tributaria.



El domingo por la noche, al término de una reunión que mantuvo con el intendente del partido bonaerense de Merlo, Gustavo Menéndez, en la residencia oficial de Finca Las Costas, en Salta, el gobernador había señalado que en este planteo sobre las modificaciones al proyecto de ley que obtuvo media sanción en Diputados coincide "con varios gobernadores", teniendo en cuenta que la iniciativa aprobada en la cámara baja "perjudica a las provincias".



En ese sentido, también el senador nacional salteño y hermano del gobernador, Rodolfo Urtubey, (FpV-PJ) manifestó ayer en declaraciones a la prensa que apoya "en general" el proyecto que introduce cambios al impuesto a las Ganancias impulsado por la oposición pero sostuvo la necesidad de "introducirle modificaciones" en lo que refiere al "financiamiento" para reducir "el impacto fiscal en las provincias".



El senador salteño insistió este lunes en la misma línea al marcar que "no es justa" para su provincia la manera en que se distribuye "la carga" impositiva para financiar el aumento del mínimo no imponible en el proyecto que desde mañana tratará el Senado.



En declaraciones a radio Rivadavia, Rodolfo Urtubey reconoció que la propuesta del Gobierno para Ganancias "también era insuficiente" pero consideró que "volver a instalar las retenciones a la minería" como postula el proyecto opositor "provocaría un impacto fuerte en el nivel de inversiones" en provincias como Salta, Catamarca y La Rioja.