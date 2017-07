Uruguay se convirtió en el primer país en vender marihuana estatal

Uruguay comenzó este miércoles a vender en farmacias marihuana producida bajo control del Estado, un sistema que se aplica por primera vez en el mundo y que apunta a cambiar la política antinarcóticos.





El oficial Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) publicó la lista de farmacias adheridas al sistema, 16 en todo el país, y comenzaron las ventas. En una farmacia de la Ciudad Vieja de Montevideo, en el centro de la ciudad, compradores hacían fila para adquirir la droga, por primera vez de forma legal. La fila se extendía a la acera.





"Fumo desde los 14 años. Vamos a probar", dijo a la AFP un hombre de 37 años que no quiso identificarse y pidió no ser fotografiado o filmado. Al igual que el comprador, la farmacéutica responsable del lugar evitó dar su identidad y se limitó a declarar que la venta de cannabis con fines recreativos es "apenas un servicio", en tanto agregó que espera que no "afecte" su negocio.





En un comienzo interesadas en convertirse en puntos de venta de la droga, las farmacias fueron desandando ese camino esgrimiendo razones de seguridad primero y de rentabilidad después, por considerar que el registro de usuarios tiene una baja cantidad de potenciales compradores (unos 5.000).





Pero para el sociólogo Martín Collazo, que integra el Monitor Cannabis, un equipo multidisciplinario que investiga sobre la regulación en Uruguay, la afluencia de público en este primer día "muestra que un número relevante de usuarios esperaba con ansiedad este momento para dejar de abastecerse en el mercado negro".