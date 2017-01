¡Vamos los pibes! La Selección Sub 20 debuta en el Sudamericano

El seleccionado argentino Sub 20, dirigido por el entrenador Claudio Ubeda, iniciará la defensa del título Sudamericano conseguido en 2015 cuando debute este jueves ante Perú por el Grupo B, en un certamen que se juega en Ecuador y en el que tiene como objetivo lograr una de las cuatro plazas para el Mundial de Corea del Sur, a desarrollarse del 20 de mayo al 11 de junio de 2017.



El partido se desarrollará desde las 21.45 de Argentina en el estadio Olímpico de la ciudad de Ibarra, mientras que anteriormente desde las 19 se enfrentarán Uruguay ante Venezuela. El otro integrante del grupo, Bolivia, tendrá fecha libre.



El Sifón Ubeda, quien asumió al frente del equipo juvenil en octubre del año pasado, aún no definió el once inicial porque tiene dos dudas: una en el arco y otra sobre el extremo izquierdo del ataque.



Para cubrir los tres palos, Ubeda tendrá que decidir entre Ramiro Macagno, titular en las últimas cuatro presentaciones de Atlético de Rafaela en el torneo local, o Franco Petroli, juvenil de River Plate.



En tanto, para ocupar el sector izquierdo del ataque, el DT argentino aún no se decidió entre el mediocampista ofensivo de Racing Brian Mansilla, quien lleva 15 encuentros jugados con la Academia, o el atacante de San Lorenzo Tomás Conechny, con cuatro partidos disputados con el Ciclón.



El quíntuple campeón sudamericano de la categoría en 1967, 1997, 1999, 2003 y 2015 no cuenta con figuras de renombre, pero tiene en su plantel a jugadores que ya tienen fluido rodaje en la Primera División de sus respectivos clubes en el marco del torneo argentino.



Los casos más destacados son los de Lucas Rodrigez y Santiago Ascacibar en Estudiantes de La Plata con 45 y 35 actuaciones cada uno, o también Lautaro Martinez y Brian Mansilla en Racing, con 18 y 15 partidos, respectivamente y el mediocampista de Independiente Ezequiel Barco, con 11 encuentros.



Argentina es el campeón vigente del torneo Sudamericano e intentará retener el título obtenido en 2015 en Uruguay, situación que logró una sola vez en su historia en Chile 1997 y Mar del Plata 1999.



Las próximas presentaciones de Argentina serán el sábado entrante frente a Uruguay, el lunes 23 contra Bolivia y el viernes 27 ante Venezuela, por la segunda, tercera y cuarta jornada del Grupo B, respectivamente.



Los tres mejores de cada grupo clasificarán al Hexagonal final y allí se definirá el título y las cuatro plazas para el certamen ecuménica a disputarse en Corea del Sur.



El rival de hoy del conjunto albiceleste tiene como director técnico al argentino Fernando Nogara, quien fue ayudante de Claudio Vivas cuando dirigió a Racing Club.



En el historial reciente entre ambos seleccionados en esta categoría, Argentina se impuso en las dos presentaciones oficiales ante Perú en el marco del torneo Sudamericano 2015 desarrollado en Uruguay: 6-2 en la fase de grupos y 2-0 durante el hexagonal final.



Probables formaciones

Argentina: Ramiro Macagno o Franco Petroli; Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyht y Milton Valenzuela; Santiago Ascacibar y Pedro Ojeda; Lucas Rodriguez, Ezequiel Barco y Brian Mansilla o Tomás Conechny; Lautaro Martínez. DT: Claudio Ubeda.

Perú: Carlos Gómez; Marcos López, Gianfranco Chávez, José Luján y Ronaldo Andía; José Cotrina, y Gerald Távara; Fernando Pacheco, Roberto Siucho y Bryan Reyna; Adrián Ugarriza. DT: Fernando Nogara.

Estadio: "Olimpico" (Ibarra).

Hora: 21.15.