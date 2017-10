Barby Franco, la modelo y novia del abogado Fernando Burlando, con quien estuvo en la escena durante el tiroteo que produjo una masacre en Las Vegas, contó sus sensaciones en Viale 910 , el programa de Radio La Red conducido por Jonatan Viale.





Acerca de la angustia por el incidente con el tirador que mató a casi 60 personas en Las Vegas, la modelo afirmó: "Sí, ahora estoy un poco más tranquila pero fué horrible lo que pasamos, fué lo peor que me pasó en la vida, nosotros estábamos parando en el Hotel Venecia y fuimos al hotel Mandalay para ver el espectáculo de Michael Jackson que es al lado del casino del hotel, 9 y media empezó el espectáculo normal, 10 menos 10 estábamos viendo una coreo y una de las chicas parecía estar desencajada, de pronto bajaron el telón y gritaron 'Cuerpo a tierra', (...) ahí apagaron las luces y estuvimos a oscuras como una hora y media, no escuchamos los tiros porque el sonido dentro del salón era muy fuerte pero pensaban que hab ía otro tirador en nuestro salón, por eso nos tenían cuerpo a tierra y a oscuras, estuvimos así una hora y media y nadie nos decía nada (...) Solo nos dijeron que había un francotirador y que nos tiráramos cuerpo a tierra, nada más, no nos dijeron más nada, yo agarré el celular y me contaban mis amigas de Argentina lo que pasaba porque allá no nos decían nada (...)"





"Después nos tuvieron casi 10 horas dentro del teatro porque habían cerrado las puertas porque buscaban más sospechosos, después nos sacaron por una puerta de emergencia al costado del hotel y no vimos nada, ellos parecían acostumbrados, estaban todos tranquilos, en nuestro hotel los seguridad se reían, nadie nos decía nada (...) Ahora ya estamos en San Francisco, por suerte, esa noche no dormimos ni un poco, encima nosotros nos casábamos después de l show y no nos pudimos casar ni nada (...)"





Escuchá el relato completo de Barbi Franco:

Entrevista a Barbi Franco en Viale 910