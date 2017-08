Mariano Martínez Rojas: "La plata más grande de la Argentina se fue por esta vía, no por obra pública ni por bolsos"

Mariano Martínez Rojas - Dueño de Diario Tiempo Argentino 30-08.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANESMi situación judicial hoy es con un pedido de captura nacional e internacional pedida por el juez que lleva la causa."Sobre si va a venir a la Argentina a portar al información que tiene:"Ningún problema en aportarlo pero desde EEUU, no en Argentina, por una cuestión de seguridad, yo no puedo pisar en la situación en que está hoy todo más allá de que me pongan un casquito y un chaleco (...) Trabajé para todo el mundo y a nadie le gusta que cuentan las suciedades de cada persona.Sobre la operatoria para lavar dinero:"El sistema consistía de la siguiente manera, era legal, no ilegal, presentaciones de Djais con amparos judiciales, se presentaban en los bancos de diferentes empresas para girar divisas al exterior a precio oficial. Intervenía aduana, AFIP, BCRA y diversos funcionarios."Referido a la esposa de Moreno:"Yo de Marta Cascales por el único que me preguntaban si Moreno estaba al tanto de todo ésto, por supuesto que estaba al tanto, me preguntaron si Moreno cobraba o recaudaba algo, yo les dije que a Moreno le molestaba tocar el dinero, la que manejaba la caja era la esposa (...) Cascales manejaba una empresa paralela en la que diversos personajes aportaban a la causa."Sobre por qué d ice que era legal:"Es legal desde el punto de vista de operaciones de comercio exterior, mercadería que ingresaba del exterior y debía ser pagado, el pago se hacía a dólar oficial, se presentaban Djais con amparo judicial en este caso., Intervenían varios organismos, los depósitos debían ser con cheques, los cheques venían de todos lados, refacturación de obra pública, dinero negro que se necesita blanquear, se blanquea con los cheques, no coincidían los depósitos con las empresas, si se importaba telas se supone que los cheques de al empresa venían del mundo textil y no de gente que pavimentaba rutas, Esto tuvo una complicidad de funcionarios del Poder Judicial y otros, una pata no funciona sin la otra (...) La presentación se hacía con una hoja de ruta, en esa hoja participaba AFIP, UIF, aduana, gente del BCRA y Jueces, esa documentación no se pue de presentar sin el ok de todas estas personas. Ricardo Echegaray era el que bajaba las alertas, una empresa nueva tiene que explicar por qué deposita tanto dinero o ira tanto dinero, los ROS pueden venir de la UIF o la AFIP, se recibían llamados de diversos lugares y se bajaban las ROS."Sobre la participación de la ex Presidente:"La plata más grande de la Argentina se fué por esta vía, no por obra pública ni por bolsos, la plata más fácil de sacar la plata afuera legalmente era ésta (...) Al lado de ésto el que tira bolsos es un bobo. Yo te hablo de un número pero esto lo hacían de mucho tiempo antes de contratarme a mí para hacer ésto, yo moví 2.000 millones, yo trabajé para ellos de fines del 2014 al 2015, ésto venía de antes sin límite y sin cupo (...) Antes las operaciones eran automátic as, no con amparo judicial, yo cuando me llegó el negocio ya se hacía con amparo judicial aunque había algunos que lo hacían en forma directa a través de una oficina de La Cámpora en Puerto Madero. Había una oficina en Puerto Madero que para empresas normales autorizaban las Djai a cambio de un 30% de las utilidades, las hacían por sistema, no por amparo judicial, la presentaban en el banco sin tantos intermediarios y sin amparo judicial. Esa oficina era vox populi para cualquier empresario en Buenos Aires que necesitaba importar mercadería (...)"Acerca del rol de Daniel Scioli:"Ellos manejaban Lotería de la Provincia, la caja más importante, ahí se movía mucho efectivo. En ciertas operaciones me traían cheques de una Provincia y me pedían que lo transformara en efectivo, cheques en negro, esos cheques eran de Formosa, ese dinero ten ía que descargarlo y hacerlo efectivo con gente de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. (...) Me pedían bajar cheques, algo normal en el mercado financiero, el tema que los cheques eran de empresas nuevas con cheques refacturados de obra pública que no se pueden depositar ni endosar, lo bajaba por medio de las Djai, sino a través de una sociedad de bolsa que era Lotería de la Provincia, das el cheque y te dan dinero en efectivo, luego Diputados o Senadores con la custodia de ellos venían a buscar el dinero en efectivo, lo llevaban a Aeroparque con arreglo con la PSA y la plata volvía a Formosa. Volvía la plata a Formosa en efectivo, creo que una parte quedaba acá a la corona y lo otro iba a Formosa, la corona es la señora (Viale nombra a Cristina Fernández de Kirchner) Volvía a Formosa la otra plata, la gente que manejaba la plata era de la Gobernación (...) Un sistema de rec audación enorme y legal."AUDIO DE LA NOTA"Yo creo que es mucho más si mirás lo que habrán hecho para atrás y si mirás otros operadores similares a mí, yo te hablo de lo que pasó por mi oficina nada más (...) Yo no tengo obediencia de vida, esta gente está acostumbrada a tener a los empleados como súbditos, por eso la pelea con la gente de Formosa que quería pagarme lo que ellos querían, yo cobro por eso, tengo un servicio y cobro por eso."Acerca de si habla ahora porque lo dejaron afuera del negocio o por despecho o porque le deben plata:"Deberme plata me debe plata mucha gente, se robaron dos empresas mías, Tiempo Argentino y Radio América, yo estoy en EEUU y la gente está haciendo el diario ¿Cómo te explicás eso? ¿De quién es el diario? ¿Cómo llegó a manos de una cooperativa? (...) Yo me callé durante un año, acá hay mucha gente que tiene una camiseta K, el medio es K y siguen sacando ese medio desde el interior, para hacerlo hay que tener plata y hay que bancarlo, no se banca con lo que vende, el medio está saliendo en Tucumán, Santiago del Estero y en otra provincias, la tirada sale 800 lucas por semana para Buenos Aires más el interior, ese medio lo sigue financiando el Gobierno anterior, es el único medio que le queda en pie (...) Yo lo compré por un pancho y una coca para venderlo al otro día y me explotó en las manos (...)""Yo puedo volcar todo a la Justicia pero desde acá, si voy a la Argentina me matan, tengo mensajes que dicen 'que no te pase lo que le pasó a Nisman', amenazas como es normal en estos casos (...) El Juez de la causa no me cuidó, me podía citar y yo iba por voluntad propia, yo no estoy prófugo, vivo en EEUU hace 8 meses, mi familia está allá y con custodia (...)"