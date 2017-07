'Fueron dos personas, no estaba yo en mi domicilio, estaba mi empleada doméstica' 'La habían sorprendido por el lavadero, los ladrones saltaron un paredón' 'Cuando llegué (...) me pidieron dinero' 'También me dijeron que era un ajuste de cuenta porque había puesto preso al hermano del asaltante, y necesitaban plata para el abogado'





Audio completo



'No tengo hipótesis ni pista para vincular esto con algún caso en particular' 'me llamó la atención que ellos conocían mis movimientos'

La jueza, Claudia Greco, habló con Jonatan Viale sobre el siniestro en su domicilio.