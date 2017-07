Víctor Fera: "Yo creo que seguirán subiendo los precios"

Víctor Fera - Dueño de Maxiconsumo 06-05.mp3

El Dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera, habló con Luis Novaresio sobre la suba de precios, mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESEl aumento del dólar se traslada a precios: "Los aumentos de precios no se pueden detener con una devaluación del dólar, con el aumento del combustible. Ya sabemos cómo actúan los argentinos, se cambia de precio rápido y las multinacionales aprovechan."-"Nadie está preocupado por lo que está pasando, del lado del Gobierno. No hay voluntad política, continuamente hago denuncias y nadie me escucha. Los precios siguen subiendo, no hay control, no hay nada, hay inflación, sube la nafta acá mientras en el mundo baja."AUDIO DE LA NOTA- Habla con la secretaria de Comercio- Miguel Braun: "Nunca nos convocó, no les interesa que hablemos porque denunciamos las practicas monopólicas en el país. Esta s practicas las tienen las multinacionales."- Aumento de la nafta: "La otra vez el aumento se hizo a los precios. Es preocupante que el Gobierno no se ponga a trabajar y se olvide de la herencia y meter presos a los que deba."-"Yo creo que seguirán subiendo los precios, la inflación no bajará del 27-30 por ciento."Luis Novaresio, conductor: "Yo entiendo que pasar de una inflación del 40 al 25 es menor, pero el 25 por ciento implica una perdida de poder adquisitivo terrible."-"Hay un aumento del dólar, hay alguna manera de parar los aumentos de precios de los alimentos de la canasta básica?."Rosario Bigozzi, columnista: "El 80 por ciento de los productos lo concentran una docena de empresas, la ganancia siempre es para ellos, porque ademas tienen las segundas marcas"